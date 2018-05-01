Он был расстроен из-за своего аутичного сына. Два слова от пассажира имели неожиданный эффект!

Я был в парке Уолта Диснея с моим сыном, Дэниелом, который страдает аутизмом. В то время ему было 7 лет и мы всей семьей, с женой и тремя другими нашими детьми поехали отдохнуть.

У Дэниела произошел приступ истерики, не понятно почему. Поэтому мы с женой решили, что я поеду на автобусе с ним обратно в отель, а она останется в парке с тремя другими детьми.

Крики продолжались… Мы ждали автобус, а крики продолжались.

Потом мы сели в переполненный до отказа автобус, а крики продолжились.

Поскольку автобус ехал с большим количеством остановок, прежде чем прибыть в наш пункт назначения, крики продолжались.

Мой сын выглядит совершенно «нормальным». Для многих людей в автобусе он оказался просто кричащим ребенком или избалованным ребенком, который не получил свою игрушку в тот день. Поэтому, буквально через пару минут его крики вызвали первые взгляды других пассажиров.

К моему большому стыду, я потерял самообладание из-за собственного сына. Я был смущен, и зол, и расстроен, и чувствовал себя обманутым Богом за то, что не смог насладиться нормальным отпуском с нашей семьей из-за этой проклятой болезни моего сына. А потом я понял, что мне хотелось, чтобы он исчез…

Я задал себе вопрос, какой была бы жизнь без необходимости нести этот крест.

Реакция других пассажиров становилась все более интенсивной, а мужчина, сидящий прямо передо мной, повернулся ко мне лицом.

Я приготовился к наплыву советов о том, как вырастить воспитанного ребенка, но он спокойно спросил: «С ним все в порядке?»

Я ответил: «У него аутизм.»

Затем человек сказал: «Все понятно, не переживайте». И он улыбнулся.

Вот и все.

И вдруг вся злость внутри меня исчезла, я чуть не заплакала от стыда за то, что чувствовал минуту назад. В этот момент меня перестало волновать то, что думали другие люди.

Мой сын снова был моим даром от Бога.

Я никогда не забуду этого человека, ни его маленького, простого акта доброты и понимания. Я действительно верю, что он был ангелом-хранителем моего сына в тот день, может быть, и мой тоже.