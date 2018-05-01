Тутта Ларсен пожаловалась на бабушек

На майские праздники телеведущая с мужем и старшими детьми отлучилась из дома, оставив младшего сына Ивана на попечение заботливых бабушек.

Теперь Тутта получает фотоотчеты о том, чем занимается мальчик, но постоянно переживает о гардеробе малыша. По мнению Ларсен, бабушки очень своенравны, стремятся нарушить существующий режим, излишне укутать ребенка и кормить внуков из ложечки.

Телеведущая узнала, что Ванечке было разрешено не надевать на прогулку двойные носки только при условии ношения теплого комбинезона. За послушание бабушка позволила мальчику немного поваляться на газоне. Тутта с облегчением признала только одно: в настоящее время комбинезоны не такие плотные и более дышащие, чем раньше. Именно такая одежда спасает детей от чересчур заботливых бабушек, постоянно делающих из внуков луковок.