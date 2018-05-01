Круп у ребенка: что нужно знать, чтобы не навредить?

СодержаниеЧто такое круп у ребенка?У кого возникает крупКак проявляется круп у детейЧто нужно сделать родителям?Алгоритм действия при остром ларингостенозеЧто нельзя делать при крупе

Вечером мать целует перед сном своего абсолютно здорового малыша и спокойная уходит в спальню. Однако глубокой ночью она просыпается от того, что слышит лающий кашель, плач ребенка, которому внезапно стало тяжело дышать. К сожалению, многим мамам знакома такая история не понаслышке. Именно так очень часто проявляется острый ларингостеноз, который еще называют словом «круп». Однако второе понятие несколько шире и объединяет сразу несколько заболеваний и состояний.

Сегодня 2 мая в день рождения известного американского врача-педиатра Бенджамина Спока, автора книг об уходе за детьми и их болезнями, известных во всем мире, в том числе и России, на MedAboutMe стоит разобрать некоторые вопросы, касающиеся крупа. Как поступить родителям и чего ни в коем случае не стоит делать?

Что такое круп у ребенка?

Просвет гортани у маленького ребенка (в возрасте до 3 лет) составляет всего несколько миллиметров. Этот факт вызывает удивление: как через такую тоненькую трубочку вообще можно дышать и получать достаточное количество кислорода? Однако природа все предусмотрела: здоровый малыш вполне спокойно совершает дыхательные движения и не испытывает гипоксии, несмотря на анатомическую узость дыхательных путей. Однако все меняется, если просвет гортани еще сильнее сужается по каким-либо причинам.

Причин может быть несколько:

Спастический круп. Это состояние не очень распространенное, но иногда все-таки встречается. Оно проявляется резким сокращением голосовой щели при выходе из теплого помещения на морозную улицу. Длится обычно несколько секунд. Часто возникает на фоне наличия вирусной инфекции или аллергической предрасположенности. Истинный круп. Он возникает при появлении препятствия для тока воздуха в просвете гортани. Это может быть инородное тело или отслоенные фибринозные пленки на голосовых связках при дифтерии. Состояние это крайне серьезное и требует неотложной врачебной помощи, так как угрожает жизни. Ложный круп. Возникает наиболее часто. Именно под этим термином подразумевается сужение просвета гортани из-за отека слизистой на фоне респираторной болезни, скарлатины, кори, коклюша — острый ларингостеноз. У кого возникает круп

Точную распространенность этого состояния обозначить трудно, ведь легкая степень ларингостеноза иногда проходит незаметно для матери, особенно, если она невнимательна к здоровью малыша. Немалая часть женщин применяет различные методы самолечения и к врачу не обращается, поэтому в статистику не попадает. Однако в той или иной степени ларингостеноз развивается хотя бы раз у каждого третьего ребенка, причем распространенность среди мальчиков несколько выше, чем у девочек.

Поскольку круп чаще всего возникает на фоне вирусной инфекции, которыми малыши болеют регулярно, поэтому детский возраст является главным фактором риска. Несколько более склонны к развитию этого состояния малыши с повышенной аллергической предрасположенностью и маленькой головой.

Как проявляется круп у детей

Учитывая, что наиболее часто круп является результатом вирусной инфекции, то ему сопутствуют ее симптомы. Мать еще до его эпизода может заметить, что у ребенка появился насморк и очень часто осиплость голоса, которые иногда сопровождаются легким покашливанием или лихорадкой.

Сам по себе круп возникает по причине сужения просвета гортани (в области голосовых связок) из-за нарастающего отека, появления слизи. Степень его напрямую зависит от того, насколько сильно затруднено дыхание. В легком случае — это лишь специфический лающий кашель (услышав его хоть раз многие матери потом безошибочно определят его вновь), осиплость голоса, сухость и першение в горле.

А в тяжелом сужение гортани настолько выражено, что ребенку трудно совершать вдох, он сопровождается громким свистом. Малыш пугается, кричит, чем еще более ухудшает свое положение. Характерным является затруднение именно вдоха, в отличие от бронхообструктивных состояний, при которых трудно выдохнуть. При полной закупорке гортани дыхание становится невозможным, без врачебной помощи ребенок может погибнуть.

Что нужно сделать родителям?

Если данное состояние возникло у ребенка впервые, то чаще всего — это шок для родителей. Наступает оно, как правило, ночью, так как в горизонтальном положении быстрее накапливается слизь в просвете гортани. Да и вообще все неотложные состояния происходят с детьми чаще в ночные часы — в промежутке с 1 до 3 часов. Немаловажным является тот факт, что в теплой комнате с сухим воздухом слизь прилипает к поверхности гортани, стягивает ее.

Обычно, когда ребенок начинает задыхаться в первый раз, мать и отец теряют самообладание и начинают совершать хаотичные бесполезные действия. Именно по этой причине в данном случае необходим вызов скорой помощи. Однако, как не печально, но эпизоды ларингостеноза имеют тенденцию к повторению до тех пор, пока малыш их не «перерастет». Обычно это наступает в возрасте от 2 до 4 лет. Поэтому стоит запастись терпением и освоить все пункты оказания неотложной помощи при этом заболевании.

Алгоритм действия при остром ларингостенозе Первое и самое главное правило — нужно любым способом успокоить ребенка, отвлечь его. До тех пор, пока он кричит, ему трудно дышать. Если он успокоится — частота дыхательных движений будет меньше и ему станет легче. Второе правило — дышать прохладным воздухом всегда проще. Поэтому необходимо, либо открыть все форточки, либо выйти с малышом, завернутым в одеяло или куртку, на балкон или улицу. Там можно увлечь его разглядыванием окружающего, поговорить с ним, почитать стишки. Если на фоне того, как малыш успокоился и подышал прохладным воздухом, ему стало легче, то можно приступать к следующему пункту. Если же сохраняется удушье, то необходимо немедленно вызвать скорую. В лечении острого ларингита есть всего 2 лекарства, которые обладают доказанной эффективностью. Обязательно нужны сосудосуживающие капли в нос (независимо от того, есть насморк или нет). Они облегчают носовое дыхание, сужают сосуды слизистой верхних дыхательных путей, то есть уменьшают отек. Второе — это ингаляционные кортикостероиды (Беклазон, Пульмикорт) через небулайзер. Однако перед тем, как попытаться надеть маску на ребенка, — надо все-таки его успокоить. Нет никакого толка в ингаляции, если делать ее кричащему, вырывающемуся, задыхающемуся малышу. Бригада неотложки при оказании помощи может применять кислород, внутримышечные или внутривенные гормоны, антигистаминные. Однако делать это дома самостоятельно невозможно, да и не имеет необходимости. Иногда на фоне острого ларингостеноза у детей бывает рвота. Это в принципе неплохо, так как способствует выведению слизи из дыхательных путей. Родители должны следить, чтобы малыш находился в вертикальном или полувертикальном положении даже во сне, ведь он может аспирировать рвотные массы. После однократного эпизода острого ларингостеноза на утро необходимо вызвать участкового педиатра. Что нельзя делать при крупе

Родители могут просто невероятно любить своего малыша, но во время оказания неотложной помощи при ларингостенозе совершать ошибки, которые могут ему навредить. Вот наиболее распространенные.

Подышать над горячим паром. Горячий воздух увеличивает отек, из-за чего удушье усиливается. Это касается в общем совета «подышать над кастрюлькой с чем-либо, например, отваром трав». Похлопать по спине. Слизь и отек от этого никуда не денутся. А для того, чтобы понять реакцию ребенка, родители должны представить себе ситуацию: они задыхаются, а их бьют по спине, и желание это делать сразу отпадет. Горчичники, банки, ножные ванны и прочие альтернативные методы. Иногда при остром ларингостенозе счет идет на минуты. Отвлекаться на все эти приемы нецелесообразно. Лекарства «от кашля» и муколитики. Эти средства при остром ларингостенозе под запретом. Противокашлевые угнетают центр кашля и слизь накапливается в просвете гортани, ухудшая дыхание. Муколитики усиливают выработку мокроты. Без осмотра педиатра в остром периоде их применять нельзя. Ингаляции с бронхолитиками. В слизистой гортани нет тех рецепторов, что есть в бронхах, на которые действуют Беродуал, Беротек или Атровент (применяемые при бронхообструктивных состояниях). Применять их бессмысленно. Гомеопатия и БАДы. Острый ларингостеноз или ложный круп — это не время для экспериментов. Эти препараты никак не помогут и применять их нельзя. Массаж, растирания ног, физические упражнения усиливают частоту дыхания, к тому же — это не лучший способ успокоить ребенка.

При малейшем подозрении на то, что состояние ухудшается, необходима скорая помощь. К ним относятся затруднение дыхания и свист при вдохе даже в покое, нарушение сознания (ребенок стал вял и сонлив, не хочет отвечать на вопросы), синева в области носогубного треугольника или ногтей, одышка более 60 движений в минуту. Однако главный совет родителям — сохранять спокойствие и любым способом пытаться успокоить ребенка.

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