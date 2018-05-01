Как сейчас выглядят малыш с обложки группы Nirvana, Аленка с упаковки шоколадки и другие прославившиеся дети

Самая красивая девочка мира Кристина Пименова начала свою карьеру модели в 4 года. В детстве красавица выглядела вот так. Наверняка, ты помнишь эту фотографию, которая в 2014 году облетела Интернет.

Сейчас Кристине 12. И выглядит она вот так. Годы сделали Пименову только краше, согласись.

Один из самых популярных детей всех времен — вот этот голый малыш, который запечатлен на обложке альбома Nevermind легендарной группы Nirvana. На момент съемки Спенсеру Элдену было всего 4 месяца. За фотосессию его родителям заплатили $ 200.

Сейчас Спенсеру уже 27 лет. За время взросления он несколько раз повторял культовую подводную фотосессию. Вот только делал это, разумеется, уже в плавках. Последняя фотосессия была сделана в 2016-м в честь 25-летия альбома. Спенсеру снова заплатили такую же сумму, а съемка прошла в том же бассейне. Символично!

А вот малыш на детском питании Gerber долгое время оставался заданной для многих. Только в 1978 году стало известно, что на логотипе известной компании изображена Энн Тернер Кук. Портрет малышки был сделан в четыре месяца. Сейчас женщине уже 91 год. Она всю жизнь работала учителем английского языка, а на пенсии написала несколько детективных романов.

А вот актрисе Маккензи Фой, сыгравшей роль дочери Беллы и Эдварда в саге «Сумерки», этой осенью исполнится 18 лет. Вот такой малышка была в детстве.... а вот так выглядит Маккензи сегодня.

А вот этого мальчика с оберткок шоколадок Kinder знает каждый. Сейчас Джошу Бейтсону 21 год. Он учится в университете в Лафборо, изучает политику и международные отношения. Параллельно он продолжает карьеру модели. А недавно Джош стал отцом очаровательной дочки. Интересно, она оценит фото папы на упаковках сладостей?

А вот еще один «шоколадный» ребенок. Знаменитая малышка с обертки шоколадки «Аленка». Оказывается, изображение было сделано на основе 8-месячной Елены Геринас. Снимок сделал ее отец. 18 лет назад Елена подала в суд на « Красный Октябрь », требуя компенсации в 5 миллионов рублей за нарушение авторского права. Суд продлился два года, в итоге Геринас его проиграла.

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Фото:Instagram, соцсети