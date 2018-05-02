Лишние дети

Некоторые родители категорически не хотят иметь более одного ребенка, руководствуясь благой, по их представлению, целью.

Однако в их доводах обнаруживается банальный перфекционизм. «Пусть будет только один, и мы дадим ему все», «ребенка нужно формировать филигранно, а этого невозможно достичь, если у нас появятся еще дети». Для таких сверхзаботливых, «идеальных» родителей все дети, кроме единственного, однозначно будут нежеланными, помехой в осуществлении их представления о своем родительском предназначении.

Одного ребенка они «филигранно» формируют, развивают культурно, обучают иностранным языкам, занимаются его воспитанием и обучением с полной самоотдачей, не жалея времени, сил, средств. А результат получают совсем не тот, что ожидали. Но, на самом деле, каким формировали свое чадо, таким и получили.

Сын вырос утонченным эстетом, заядлым театралом. Он свободно владеет двумя языками, всегда в курсе новостей культуры, особенно любит театр и стремится попасть на все значимые премьеры. И когда у отца случается приступ, сын наотрез отказывается пойти в аптеку или хотя бы задержаться у постели больного, не желая пропустить начало интересного спектакля. Пока его культурно развивали, забыли о развитии нравственном, духовном. В итоге за лекарством побежал врач, старый друг отца, а сын невозмутимо поспешил на очередную премьеру.

Нечто похожее получается из ребенка, которому родители стремились «дать все». С детства он привык, что все предназначено ему и только ему. В его сознании не возникает даже намека на благодарность. Считая всех ему обязанными, он все воспринимает, как должное, не ценит то, что у него есть, и все настойчивее требует новых благ. Проходят годы, построить собственную семью, ограничивая свои запросы и проявляя заботу о других, у него, как правило, не получается. В итоге потрепанное жизнью и обиженное на весь мир дитя бумерангом возвращается под родительскую опеку и снова требует… А пожилые люди сетуют, что вовсе не о такой старости мечтали, когда ради единственного чада во многом себе отказывали.

И эти проблемы люди тоже создали себе сами, сосредоточившись только на материальном благе или культурном развитии одного чада в ущерб духовному и нравственному развитию всей семьи и не привив ему веры.

Какой бы благой ни казалась цель, ее достижение не приносит счастья, если игнорируется замысел Господа, Его наказ давать детям возможность приходить к Нему (см. Мк. 10, 14). Родителям Бог дает ребенка, чтобы он пришел к Источнику Жизни и наследовал вечное блаженство. Потому потенциальные проблемы семьи еще более усугубляются, если платой за внимание и заботу, которые получил единственный рожденный ребенок, стали жизни остальных детей, которым родители не дали появиться на свет.

Бывает, что против рождения детей выступают бабушки и дедушки, особенно когда на них лежит немалая, а то и основная часть забот о малыше. Не редкость в современной жизни ситуация, когда супруги, у которых есть сын или дочь, сообщают своим родителям о новой беременности, а в ответ слышат категоричное: «Нам дети больше не нужны!» Это ли не проблема, которую человек создает себе и другим? Вдумайтесь, как это чудовищно: бабушка не желает, чтобы на земле жили ее же внуки!

Взрослые дети в последнее время склонны копить обиды на родителей. В большинстве случаев эти обиды надуманные, свидетельствующие о незрелости людей. Но если бабушка вынуждает супругов убить не рожденного внука или внучку в утробе (сделать аборт), то не надо удивляться, что в будущем ее сыну или дочери, снохе или зятю будет очень трудно простить ее за это.

Жизнь пролетает быстро. И вот уже постаревшая мать или бабушка, немощный отец или дед со слезами обиды на глазах обращается к Господу и жалуется, что молодым нет до них дела, что на старости лет так не хватает помощи, внимания, заботы… Но ведь некогда Господь давал им сына или дочь, внука или внучку — тех, кто заботились бы о них сейчас. Однако тогда беременность была прервана по воле ныне жалующихся…

Иным Бог посылал несколько детей, которые со временем разделили бы заботу о пожилых родителях вместе с рожденными детьми. Все сообща они могли бы уделить им на старости лет достаточно внимания и помощи. Единственный сын, единственная внучка не успевают все: и достаточно заработать, и дела домашние переделать, и побыть со стариками подольше, и выслушать их, и к врачу проводить. Только совместными усилиями дети могли бы дать родителям то, на что не хватает времени и сил одного человека. Но когда-то нынешние старики приняли решение не давать им шанса появиться на свет. Это ли не проблема, которую люди создали себе сами?