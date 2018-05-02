Математика, анатомия, программирование: 10 книг для полезных летних каникул 

«Летидор» вместе с издательством «МИФ. Детство» выбрал для вас 10 «помощников», с которыми занятия на отдыхе не станут тяжелым бременем ни для родителей, ни для ребенка. Это книги, которые увлекательно рассказывают про школьные темы, развивают мышление и учат навыкам будущего. Точные науки Математическая пицца Математика и пицца, казалось бы, две совершенно разные вещи. Но математик Анна Людвицкая так не считает. Именно поэтому она написала книгу для школьников десяти лет, в которой рассказала все самое «вкусное» про царицу наук. Дети узнают про бинарное дерево, нарисуют картины с помощью игровых кубиков, спроектируют математический ковер и познакомятся с лентой Мебиуса и решетом Эратосфена. Будет интересно! KUMON. Математика Японская методика KUMON успешно шагает по стране. В ее основе три слагаемых: самостоятельность, регулярность и развлечение. В математической серии KUMON семь тетрадей, каждая из которых развивает определенный навык. Школьники научатся складывать, вычитать, умножать и делить. Задания в тетрадях понравятся даже тем, кто равнодушен к математике: они яркие, игровые и занимательные. Фигуры в математике, физике и природе В этой книге почти 75 забавных мастер-классов, которые превращают изучение математики и геометрии в игру. Авторы рассказывают все о кругах, квадратах, сферах, прямоугольниках, цилиндрах. Объясняют, что такое числа Фибоначчи, как начертить идеальный круг и в чем заключается тайна Бермудского треугольника. Как объяснить ребенку математику Это не просто книга, а иллюстрированный справочник для детей и родителей. Под обложкой красочные и подробные схемы, диаграммы, картинки, которые понятно объясняют даже самые сложные термины. Ребенок изучит школьную программу по математике, а также познакомится с начальными темами по геометрии, тригонометрии, статистике и теории вероятностей. Анатомия Как работает тело Детальный нескучный антиучебник по анатомии для школьников. От него невозможно оторваться: в книге множество удивительных фактов о нашем организме и классных визуальных пояснений. К примеру, наш мозг содержит 86 миллиардов нервных клеток, которые соединяются с помощью 100 триллионов связей. А это превышает даже количество звезд Млечного Пути! Школьники познакомятся с анатомией, полюбят ее и найдут ответы на самые неожиданные вопросы: какой орган самый большой в человеческом теле? У кого генов больше: у человека или луковицы? И почему наша кожа покрывается мурашками? Программирование Программирование для детей Программирование — навык будущего. Жаль, что в школах пока нет такой дисциплины. Хотя изучить основы самостоятельно вполне реально — с книгой, которая рассказывает все об этой увлекательной науке. Иллюстрированный, подробный и интересный справочник рассказывает, что такое скрипты, какие бывают языки программирования и чем они отличаются. Прочитав книгу, школьник сможет создать собственные игры, например игрушки «Убеги от дракона!», «Бешеные обезьяны» и «Дом с привидениями». Swift для детей. Самоучитель по созданию приложений для iOS Написать приложение, смастерить программу или создать игру — современные школьники растут в мире, в котором есть бешеный спрос на эти навыки. Подготовиться к будущему уже сейчас помогут книги по программированию. Одна из них — «Swift для детей» — рассказывает, как написать приложения для iPhone, iPad или iPod touch. Swift — это язык, который используют для создания всех мобильных приложений для Apple. В книге авторы объясняют основы, с помощью которых школьники смогут сделать самостоятельно программу, напоминающую о днях рождения друзей, и напишут анимированную игру. «Swift для детей» — одна из книг серии по программированию, которая выходит совместно с издательством Nostarch. Nostarch — это специалисты, которые могут на пальцах объяснить сложные технические темы: кодирование, веб-дизайн, компьютерная безопасность. Головоломки и подсказки Сборники головоломок «Думай» и «Думай-2» Эти книги — настоящий тренажер для мышления. В них множество головоломок, которые развивают внимательность, усидчивость, концентрацию, память, аналитические способности и смекалку. Лабиринты, пазлы, судоку, словесные головоломки и матрицы — такие задания захотят решить не только дети, но и родители. В первой книге больше 560 упражнений, во второй — около 150, добавлены задачки для развития творческих способностей. Как научить ребенка учиться Иногда кажется, что научить ребенка учиться — задача непосильная для родителей и учителей. Скорее открывайте эту книгу: она поможет школьникам быстрее запоминать и добиваться высоких результатов. В ней ни капли нотаций. Только подсказки, которые можно смело использовать при подготовке уроков: интеллект-карты, блок-схемы, мнемотехники, карточки и презентации. Школьник узнает, как позитивно воспринимать обучение, продуктивно готовиться к экзаменам и эффективно справляться со стрессом. Фото: Shutterstock.com, издательство «МИФ. Детство»