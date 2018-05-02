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Кто такие байстрюки
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Кто такие байстрюки 

Кириллица 46 минут назад
Фото: Кириллица
К проблеме внебрачных детей общество относилось по-разному, этот вопрос был актуален для всех стран мира, и Русь не исключение. Сегодня положение изменилось, дети вне брака не ущемляются в своих правах. Нельзя называть их обидными словами. Однако раньше всем явлениям давали четкие названия.
Байстрюк — это внебрачный ребёнок, подразумевается не только ребенок мужского пола, но и женского. Этимология его доподлинно неизвестна, версий существует много. В России слово «байстрюк» сохранилось в некоторых регионах, хотя и считается устаревшим.
По одной из самых распространённых, слово пришло из южного говора славян (Украина) или из Польши, где оно звучит как «бастрак» и тоже означает незаконнорожденного ребенка.
В англоязычных странах это слово звучит как «бастард», что указывает на общее происхождение. Оно является устаревшим и бранным. Интересно, что и в других языках есть похожие слова.
Например, в Нидерландах существует даже обозначение «бастеры», что подразумевает потомков голландских мореплавателей и женщин африканского континента, который европейцы активно колонизировали несколько столетий назад. Поскольку явление одинаково свойственно всем народам, то неудивительно, что люди на Руси переняли слово от других народов, произнося его на славянский манер.
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