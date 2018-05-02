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Экс-участница «Фабрики звезд» Александра Гуркова — о своей третьей беременности: «Я не знаю, что будет»
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Экс-участница «Фабрики звезд» Александра Гуркова — о своей третьей беременности: «Я не знаю, что будет» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Гуркова уже некоторое время публиковала у себя в Instagram фотографии с округлившимся животом, однако на новость о ее третьей беременности СМИ и соцсети обратили внимание тогда, когда фото с совместной прогулки опубликовала другая звездная мама — Рита Дакота.
— подписала Дакота фото с Гурковой и их маленькими дочерьми. На Александру Гуркову тут же посыпались поздравления и вопросы о том, как же она будет справляться с двумя погодками и старшим сыном — 6-летним Иваном.
— призналась Александра Гуркова в откровенном посте, выразив надежду, что сможет вернуть себе стройную фигуру после третьих родов.
Гуркова с 2009 года замужем за Валерием Дробышем, сыном Виктора Дробыша. «У брака по большой любви есть свои побочные эффекты», — такими словами певица недавно описывала третью беременность в Instagram.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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