Экс-участница «Фабрики звезд» Александра Гуркова — о своей третьей беременности: «Я не знаю, что будет»

Гуркова уже некоторое время публиковала у себя в Instagram фотографии с округлившимся животом, однако на новость о ее третьей беременности СМИ и соцсети обратили внимание тогда, когда фото с совместной прогулки опубликовала другая звездная мама — Рита Дакота

— подписала Дакота фото с Гурковой и их маленькими дочерьми. На Александру Гуркову тут же посыпались поздравления и вопросы о том, как же она будет справляться с двумя погодками и старшим сыном — 6-летним Иваном.

— призналась Александра Гуркова в откровенном посте, выразив надежду, что сможет вернуть себе стройную фигуру после третьих родов.

Гуркова с 2009 года замужем за Валерием Дробышем, сыном Виктора Дробыша . «У брака по большой любви есть свои побочные эффекты», — такими словами певица недавно описывала третью беременность в Instagram.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram