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В Кукморском районе в реке утонул полуторагодовалый мальчик
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В Кукморском районе в реке утонул полуторагодовалый мальчик 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Полуторагодовалый мальчик утонул в поселке Большой Сардек Кукморского района, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Трагедия произошла вечером 1 мая. Отец ребенка с бабушкой работали во дворе своего дома, а мальчик играл рядом. Спустя некоторое время взрослые заметили, что ребенка нет рядом. Испугавшись, они начали искать его в пределах дома. Не найдя мальчика, отец спустился к реке Бырбаш, которая протекала в 50 метрах от дома. В ветвях ивы в 2 м от берега он обнаружил тело ребенка. Вероятно, мальчик, оставшись без присмотра взрослых, подошел близко к берегу и, оступившись, упал в холодную воду.
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