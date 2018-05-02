В Кукморском районе в реке утонул полуторагодовалый мальчик

Полуторагодовалый мальчик утонул в поселке Большой Сардек Кукморского района, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Трагедия произошла вечером 1 мая. Отец ребенка с бабушкой работали во дворе своего дома, а мальчик играл рядом. Спустя некоторое время взрослые заметили, что ребенка нет рядом. Испугавшись, они начали искать его в пределах дома. Не найдя мальчика, отец спустился к реке Бырбаш, которая протекала в 50 метрах от дома. В ветвях ивы в 2 м от берега он обнаружил тело ребенка. Вероятно, мальчик, оставшись без присмотра взрослых, подошел близко к берегу и, оступившись, упал в холодную воду.