Пособия и выплаты при рождении ребенка в 2018 году

Итак, все необходимые документы на ребенка получены. Следующий этап — получение полагающихся вам выплат и пособий на ребенка. Давайте разберемся, сколько, каких именно выплат можно получить, и что для этого надо. Все размеры выплат указаны с учетом индексаций и законодательных изменений в 2018 году. Список необходимых для выплат документов также может меняться в зависимости от региона. На второго, третьего и четвертого ребенка выплачиваются те же пособия и выплаты, что и на первого. После рождения третьего и последующих детей семья становится многодетной и ей, кроме материальной помощи, положен ряд льгот.

Единовременные выплаты

Федеральные пособия и выплаты 1. Единовременное пособие при рождении ребенка — денежная выплата на каждого рожденного ребенка. Получить можно, подав документы, в течении 6 месяцев с момента рождения. Сумма— 16 873 руб. 54 коп. Кто получает — могут получить мать или отец. Работающий родитель получает пособие в форме обязательного социального страхования, безработный родитель — в форме государственного социального обеспечения. Куда обратиться — по месту работы или в отделении ФСС ( Фонд социального страхования ), для неработающих родителей — через органы Социальной защиты населения. Документы — заявление, к которому прилагаются:

правка о рождении ребенка по форме 24 (выдается при регистрации ребенка в ЗАГСе),

справка по месту работы второго родителя, о том, что ему пособие не начислялось,

копия и оригинал свидетельства о рождении, копии и оригиналы паспортов родителей,

справка из соцзащиты о неполучении пособия одним из родителей (для получения выплаты в Соцзащите),

копии трудовых книжек родителей с записью об увольнении (для получения выплаты в Соцзащите).

Важно! При рождении двойни или тройни сумма пособия удваивается и утраивается соответственно. 2. Выплата за постановку на учет на раннем сроке беременности Выплата осуществляется работодателем женщины, если она встала на учет в женской консультации до 12 недель беременности. Сумма — 628 руб. 47 коп. Кто получает — мать ребенка. Куда обратиться — по месту работы матери. Документы — пометка в больничном листе либо справка из женской консультации. 3. Материнский капитал Форма государственной поддержки российских семей, в которых в период с 2007 по 2021 годы был рожден второй или третий ребенок. Сумма — 453 026 руб. Кто получает — мать ребенка. Куда обратиться — в отделении Пенсионного фонда РФ . Документы — заявление, паспорт заявителя, документ о регистрации в РФ, документ о рождении ребенка. 4. Пособие по беременности и родам жене военнослужащего, проходящего службу по призыву Получить это пособие можно только при сроке беременности больше 180 дней Сумма — 26 539 руб. 76 коп. Кто получает — мать ребенка (жена военнослужащего). Куда обратиться — территориальное Управление соцзащиты населения. Документы — заявление, копия паспорта супруги военного, копия свидетельства о браке, справка из женской консультации о постановке на учет, справка, подтверждающая прохождение мужем срочной службы. Региональные выплаты В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых регионах и областях, кроме всех вышеперечисленных, положены дополнительные выплаты при рождении ребенка. Москва

за рождение первого ребенка — 5 500 руб.

за рождение второго и последующих детей — 14 500 руб.

единовременная компенсационная выплата за одновременное рождение трех и более детей — 50 000 руб.

«Лужковские» выплаты для молодых семей — дополнительное единовременное пособие за рождение ребенка молодым семьям (если оба родителя на момент рождения ребенка не достигли 30 лет): 1 ребенок — 5 прожиточных минимумов, 2 ребенок — 7 прожиточных минимумов, 3 и последующие дети — 10 прожиточных минимумов. Московская область «Громовские» выплаты

за рождение первого ребенка — 10 000 руб.

за рождение второго и последующих детей — 20 000 руб.

за одновременное рождение трех и более детей — 30 000 руб.

за рождение двойняшек — 70 000 руб.

за рождение тройняшек и более — 150 000 руб. на семью.

Санкт-Петербург

за рождение первого ребенка –28 257 руб.

за рождение второго и последующих детей –37 678 руб.

за одновременное рождение трех и более детей –47 096 руб.

региональный материнский сертификат за рождение третьего или четвертого ребенка — 140 217 руб.

Ежемесячные выплаты

Федеральные пособия 1. По уходу за ребенком до 1,5 лет Сумма –ежемесячное пособие по уходу за ребенком насчитывается индивидуально, исходя из среднемесячного заработка матери — 40%, но не больше 24 536 руб. 57 коп. Для нетрудоустроенных матерей пособие составит:

на 1 ребенка 4 465 руб. 20 коп.

на 2 и последующих 6 284 руб. 85 коп.

Кто получает — мать ребенка. Куда обратиться — для трудоустроенных матерей — к работодателю, для безработных матерей — в отделении Пенсионного фонда РФ. Документы Для работающих матерей:

заявление,

паспорт заявителя,

справка с работы второго родителя о том, что он не получает ежемесячное пособие и не находится в отпуске по уходу за ребенком, — — оригинал и копия свидетельства о рождении.

Для безработных матерей, при обращении в Соцзащиту:

заявление,

паспорт заявителя,

справка с работы второго родителя о том, что он не получает ежемесячное пособие и не находится в отпуске по уходу за ребенком, — оригинал и копия свидетельства о рождении,

оригинал и копия трудовой книжки,

справку из Службы занятости о том, что не предоставлялось пособие по безработице,

реквизиты расчетного счета заявителя.

Пособие на ребенка военнослужащего пособие до 1.5 лет Сумма — 11 374 руб. 18 коп. Кто получает — мать ребенка. Куда обратиться — отдел Соцзащиты. Документы

заявление,

оригинал и копия свидетельства о рождении,

оригинал и копия свидетельства о браке, либо об установлении отцовства,

справка о том, что отец ребенка является военнослужащим срочной службы (справка берется в воинской части, с обязательным указанием даты призыва),

реквизиты расчетного счета заявителя.

Чтобы не потеряться во всем этом многообразии выплат и ничего не упустить, проконсультируйтесь в ближайшем МФЦ или отделении Соцзащиты о полагающихся вам послеродовых выплатах и пособиях еще до родов. Составьте максимальный список с указанием необходимых документов. После родов вам будет гораздо легче сориентироваться куда бежать и какие документы подавать, если вы заранее составите себе план.