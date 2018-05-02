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Иглесиас забыл о мерах безопасности детей
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Иглесиас забыл о мерах безопасности детей 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Клео.Ру
Анна Курникова и Энрике Иглесиас сейчас по полной программе наслаждаются родительскими обязанностями. В декабре у пары родилась королевская парочка — сын и дочь. Накануне Энрике решил опубликовать в Insta совместный снимок с одним из наследников, однако российские подписчики сразу обратили внимание на то что певец не соблюдает правила безопасности.
На снимке Иглесиас позирует прижав одной рукой малыша к своей талии. Причем судя по улыбке ребенка, ему вполне комфортно и даже весело. «До сих пор не могу поверить, что ты у меня есть…», — подписана фотография.
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
30 Апр 2018 в 8:04 PDT  За сутки снимок собрал более 1,2 «лайков» десятки тысяч комментариев. Причем российские поклонники сильно переживали за ребенка — по их мнению, Энрике совсем не заботится о малыше и подобная фотосессия могла закончиться падением ребенка.
Напомним, малыши Николас и Люси родились 16 декабря в одной из клиник Майами. Перинатальный психолог Нателла Колобова в беседе с журналистами издания «Российский Диалог» заметила, что после рождения детей Анне, возможно, придется кардинально изменить привычный образ жизни и также предположила, что появление наследников отразится и на качестве сексуальной жизни звездной пары. «Про секс, как правило, в таких случаях можно забыть на год», — заметила Колобова.
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