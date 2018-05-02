Внучка Никиты Михалкова поделилась первым фото прогулки с 2-месячным сыном 

Известный режиссер Никита Михалков в феврале впервые стал прадедом — его внучка Александра Михалкова родила мальчика в одной из столичных клиник. Малыша назвали Федором в честь Святого Праведного воина Федора Ушакова. А несколько часов назад Саша Михалкова поделилась в Instagram первым фото с малышом. На снимке можно увидеть, как девушка гуляет в парке с коляской. Фотографию Саша подписала очень коротко: В комментариях под снимком отметилась нынешняя супруга отца Саши — Елизавета Михалкова. «Мои любимые 😘», — написала она. Напомним, незадолго до родов 25-летняя Александра Михалкова официально оформила отношения со своим избранником — актером Петром Скворцовым. Папа Саши Степан Михалков утверждает, что ребенок пары похож и на папу, и на маму. Также он не беспокоится за малыша, ведь его дочери прекрасно удается заботиться о первенце. — заметил недавно Степан Михалков. Стоит отметить, что сам Степан сейчас тоже воспитывает маленького ребенка. Весной прошлого года у Саши появился младший брат. Вторая жена Степана модель Елизавета Ильина родила сына Луку. Всего же у сына Никиты Михалкова четверо детей. От первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой у него также есть сыновья Василий и Петр. Лука — единственный совместный сын Степана и Елизаветы. Иногда отец делится редкими фото с малышом в соцсетях. Фото: Instagram @sashamikhalkova