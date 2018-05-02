В Воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары бизонов родился третий детёныш

Определить пол новорожденного пока не удалось. В воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» у пары бизонов родился детеныш, сообщила пресс-служба облдепартамента природных ресурсов и экологии в среду, 2 мая. Это уже третье потомство самки Мапрельки и самца Малдера. Специалисты зоопитомника пока не смогли определить пол новорожденного. Малыш находится под опекой родителей, питается молоком матери, поэтому подойти к нему не представляется возможным. При этом специалисты отметили, что и малыш, и мама чувствуют себя хорошо. Пара бизонов обитает совместно на территории зоопитомника «Червленый Яр» с 2012 года. Животные поступили из Приокско-террасного заповедника: самец — в 2011году, самка — в 2012 году. Первый детеныш у пары родился в июне 2015 года. Малышу дали кличку Месси. Второй появился в октябре 2016 года. Фото — департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области