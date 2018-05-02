Дети самых красивых женщин планеты: у кого мамины гены, а на ком природа отдохнула?

Наталья Глебова родом из города Туапсе Краснодарского края, переехала в Канаду с родителями, когда ей было 13 лет.

В 2010 году после одного неудачного брака Наталья во второй раз вышла замуж — за актера Дина Келли, бывшего победителя мужского конкурса красоты. В семье родилась красавица-дочка — у такой пары и не могло быть по-другому. Уже в девять месяцев девочка стала лицом известного бренда детской одежды.

Наталья посвящает себя не только материнству: у нее своя компания, она занимается благотворительностью и продолжает участвовать в конкурсах красоты.

Айшвария Рай (мисс мира — 1994, Индия)

В 1997 году Айшвария Рай ушла из модельного бизнеса и занялась актерской карьерой. Она снялась во многих фильмах Болливуда, позже получивших широкое признание публики.

В 2006 году Рай вышла замуж за актера Абхишека Баччана и в 2011 году родила ему дочь Аарадхию. Девочка, по мнению большинства, похожа на папу, что не мешает ей считаться красивым ребенком в Индии.

Амелия Вега (мисс Вселенная — 2003, Доминиканская Республика)

В декабре 2011 года Амелия вышла замуж за баскетболиста Эла Хорфорда . В семье подрастают сын Ин и дочь Алия. В начале 2018 года супруги объявили, что ждут еще одного ребенка.

Сейчас Амелии принадлежит бутик в Майами. Она много путешествует и работает в международных организациях по борьбе со СПИДом, а также сотрудничает с несколькими благотворительными фондами.

Юлия Авакян (миссис мира — 2014, Россия)

Юлия Ионина завоевала титул «миссис мира» в 2014 году благодаря своей утонченности и грации. На тот момент она уже была мамой троих детей. После победы в конкурсе Юлия познакомилась со скандальным бизнесменом Борисом Авакяном, за которого вышла замуж, но в 2016 году супруги развелись. Юлия снова вышла замуж, а в 2017 году родила четвертого ребенка, которого тщательно скрывает. Ее старшие сыновья похожи на своего папу, а дочка унаследовала мамины черты лица.

Юлия — основательница благотворительного фонда, принимает участие в рекламных съемках, является лицом фитнес-клуба и мехового модного дома, снимается в кино, получает второе высшее образование. В общем, соблюдает гармоничный баланс между семейными заботами и карьерным ростом.

В 2011 году Лара вышла замуж за индийского теннисиста Махеша Бхупати. У пары растет дочка Саира, которая родилась в 2012 году. Судите сами, похожа ли дочка на маму, но поклонники Лары уверены, что Саира еще займет свое место в модельном мире.

Лара Датта принимает участие в кампании по борьбе со СПИДом, работает в программах по лечению наркомании и зараженных венерическими болезнями, стала послом доброй воли ООН

Алисия была замужем за Хосе Херардо Альварес Васкесом. У пары есть десятилетняя дочь Динора, которая очень похожа на свою маму.

Сейчас Алисия читает лекции об анорексии, которой болела сама, советует, как бороться с этим недугом, и рекламирует натуральные продукты. Алисия Мачадо остается фотомоделью, певицей и актрисой.

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После конкурса радужным перспективам модельной карьеры и дорогим контрактам девушка предпочла работу в России и защиту диссертации.

В 2011 году Оксана вышла замуж за Андрея Бородина . В 2012 году у них родился сын Федор, а еще через год появилась дочь Елизавета. Федор растет любознательным и активным мальчиком. Дочка Лиза имеет более спокойный характер в отличие от своего старшего брата. Воспитывать детей-погодок Оксане помогают мама и свекровь. Создав полноценную семью, Оксана не забывает и о карьере и продолжает заниматься творчеством, хотя значительно реже стала появляться на телеэкранах.

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