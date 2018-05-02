Ещё
У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Недавно Оксана Федорова поделилась фото, сделанное в Кении, на котором та позирует с новорожденным малышом. Ясновидящая Марианна Абравитова высказала убеждение, что в скором времени телеведущая возьмет из приюта ребенка, причем, возможно, с другим цветом кожи.
Недавно Оксана Федорова поделилась с подписчиками воспоминаниями о временах, когда она с гордостью носила титул «мисс Вселенная». Тогда она отправилась в Кению, где увидела тяжелую жизнь населения.
"Нас была большая группа из 15 человек, и на второй день многие журналисты просто не вышли и не смогли продолжить эту миссию. Мы ходили в трудные районы, где нет ни газа, ни света, ни канализации. Было невероятно тяжело, но я понимала, что мне нужно собраться, что, если я сяду и начну рыдать, наша миссия просто провалится. Я держалась, как могла, но по возвращении очень тяжело и долго отходила", — поведала Федорова.
По мнению ясновидящей Марианны Абравитовой, та поездка оставила неизгладимый след на сердце ведущей. Карты показали, что в ближайшее время будущее Оксаны Федоровой сильно изменится. Телеведущая намерена взять ребенка из приюта. «Скорей всего, Оксана усыновит сразу несколько детей и вполне возможно, что они будут из разных стран и даже разного цвета кожи», — объявила Абравитова.
Таролог убеждена, что в этом заключена миссия Оксаны Федоровой. «Осуществив свою мечту, она действительно станет счастливой мамой. Хочу отметить, что желание Оксаны взять приемных детей никак не связано со здоровьем, хотя, возможно, этот момент и имеет место быть. Оксана отталкивается именно из моральных соображений», — объяснила ясновидящая.
Дни.ру: последние новости
Добить Джоли: Питт ждет ребенка от архитектора Болтливая дочь раскрыла тайну беременности Лободы Кейт Миддлтон объявила имя своего третьего ребенка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник26
Опять за старое: Глюкоза выставила соски181
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Ваши диеты бесполезны: как худеть не надо
Девственная плева: что нужно знать7
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение