«Абсолютно разные»: Ксения Бородина описала своих дочек

35-летняя ведущая «Дома-2» часто и довольно резко реагирует на критику в свой адрес. А уж нелицеприятные отзывы о своих детях и вовсе выводят ее из себя. На днях на странице телезвезды в соцсетях в очередной раз заявили, что она якобы любит своих дочек по-разному. Это не могло остаться без внимания и знаменитость решила прояснить ситуацию.

Не секрет, что многие звезды шоу-бизнеса делятся с общественностью своими фотографиями и снимками в надежде на похвалу и приятные отзывы. Но на практике дела далеко не всегда обстоят так. Ксения Бородина часто получает критику в свой адрес, причем поводом может служить что угодно: макияж, прическа, фигура, поведение… Но если на гадости в свою сторону она как раз может и промолчать, то детей в обиду давать не намерена.

По словам Ксении, ей порядком надоели злопыхатели, которые пытаются ей рассказать о ее любви к дочкам. Она назвала таких подписчиков «дикими людьми». Бородина опровергла домыслы о том, что младшую Теону она любит больше, чем Марию, поскольку это невозможно. Селебрити описала своих девочек, в которых души не чает: «Маруся — моя гордость, мой цветочек, у которой с детства очень скромный характер, она не улыбается просто так без причины, она всегда летает в облаках и в своих мыслях, она подходит ко всему с большой ответственностью и осторожностью и, конечно же, она — мамина наклейка. Тея — это вечный позитивчик, это радость, это смех, это сгусток энергии, это вопросы по каждому поводу, нежность, и много внимания! Абсолютно разные, но любимы одинаково! Я не знаю, что это должна быть за мать, которая любит больше или меньше! Есть старшие и младшие, которым получатся давать больше времени в силу того, что они малыши и объяснять это на пальцах больным бабам мне страшно и странно, если честно».

Ксения Бородина понимает, что нет смысла объяснять всем и каждому то, что для умных людей и так понятно, но ей небезразлично, что подобные вещи говорят о самых близких. Светская львица подчеркнула, что у нее много единомышленников и она не собирается оголять свои чувства только ради хороших комментариев: «Дети — это святое и трогать любовь матери равносильно греху! Бойтесь за карму и не забывайте мыть язык с порошком, грязнули!» Многие подписчики считают, что Ксения права, но есть и те, кто указывает на ее резкость. По их мнению, Бородина могла бы не реагировать на недоброжелателей либо не выставлять личную жизнь напоказ, ведь всегда найдутся завистники и недовольные жизнью: «Верно сказано, да и вообще таким людям что-то доказывать бесполезно, здоровья и счастья детишкам!» «Не обращайте внимания. Люди злые от зависти. За вашей семьей очень приятно наблюдать. Желаю вам безграничного счастья». «Я думаю, тебе не стоит оправдываться перед всеми за свою любовь к детям… Нормальные мамы и так видят, как ты любишь своих детей и как ты к ним относишься». «Вот так выражаться может только ведущая „Дома-2“. Так что все с лексиконом понятно». «Зачем ты вообще каждый раз отвечаешь на критику?» Недавно Ксения Бородина болезненно отреагировала на злые слова подписчиков о дочери ее подруги. Она даже закрыла возможность комментировать снимки после того, как девочку полили грязью.

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