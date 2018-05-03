Ксения Собчак нежно поздравила Людмилу Нарусову с днем рождения 

Сенатору, маме телеведущей Ксении Собчак и вдове первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой 2 мая исполнилось 67 лет. Ее дочь Ксения Собчак поздравила маму в соцсетях всего через несколько минут после того, как наступило 3 мая. Судя по всему, звезда весь день постаралась уделить маме лично, а потому забыла посвятить ей пост в Instagram и сделала это уже ночью. — написала Ксения Собчак, поделившись фото с мамой. Кстати, 1 мая она рассказала подписчикам, что помнит про мамин день рождения и обязательно ее поздравит: Напомним, Людмила Нарусова родилась 2 мая 1951 года в Брянске. В 1980 году она вышла замуж за Анатолия Собчака, который в 1991 году стал первым мэром Санкт-Петербурга. С 1995 года Людмила Нарусова также активно участвует в политической жизни страны. Сейчас она является членом Совета Федерации от исполнительной власти республика Тыва. Ксения Собчак — единственная дочь Людмилы Нарусовой. Она уже успела сделать свою маму бабушкой. 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Сейчас ребенку уже 1,5 года. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Фото: РИА Новости / Илья Питалев