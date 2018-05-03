«Какой хороший мальчик»: челябинец на улице пристал к второкласснику, пообещав ему сладостей

На улице в Челябинске мужчина попытался увести с собой второклассника, пообещав ему сладостей. Ситуации, когда незнакомцы могут навредить детям, происходят в городе регулярно. Как уберечь несовершеннолетних от опасности и чем могут помочь в этом их родители — в материале 74.ru.

— На днях мой сын-второклассник, как обычно, шёл из школы домой, и на улице к нему пристал какой-то мужик, — рассказала челябинка Анастасия. — «Какой, — говорит, — хороший мальчик! Пойдём со мной — я тебе конфетку дам…». Ну сын испугался — и пулей домой. Вечером сам не свой был, но ничего не рассказал. А в выходные гостили у бабушки — проговорился. Меня аж затрясло! На следующий день сразу к учителю его пошла, рассказала. Та — к инспектору по делам несовершеннолетних обратилась, которая школу курирует. Мне пояснили, что уголовники ходят отмечаться в Курчатовском отделе полиции на улице Чайковского, который как раз рядом с нашей школой. И вроде как в полиции пообещали патрулировать территорию во время, когда дети из школы по домам расходятся. И посоветовали встречать свою ребятню после уроков. А я не могу встречать — работаю, продлёнки в школе нет. В общем, сыну в любом случае домой одному возвращаться.

Писать заявление в полицию женщина не хочет — опасается, что беседами и опросами сделает ребёнку ещё хуже.

— Да и не может сын описать того мужика, значит, не поймают его, — сожалеет Анастасия. — В общем, что теперь делать — ума не приложу. Страшно за сына, а по сути, максимум, что могу сделать — учить его с дядьками за конфетами не ходить.

В полиции настаивают, что даже если ребёнок плохо запомнил пристававшего человека, обратиться в правоохранительные органы всё равно нужно.

— Помимо педагога мама ребёнка должна была обратиться с заявлением в полицию, но она этого не сделала, — прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД по Челябинску Светлана Калмыкова . — В данном случае учитель пояснила маме, что обязана передать эту информацию сотруднику отдела по делам несовершеннолетних, который курирует школу. В ближайшее время инспектор ПДН побеседует с ребёнком в присутствии психолога или мамы. И мы сделаем всё возможное в данном случае для поиска мужчины. Родителям же ещё раз хотим напомнить, чтобы научили детей никуда никогда и ни за что не уходить с незнакомыми людьми, а при необходимости убегать в людные места и громко звать на помощь. И кричать не просто «Спасите, помогите», а что-то предметное «Помогите, я не знаю этого человека, он пристаёт, хочет увести или увезти меня» и так далее.

Психологи же уверяют, все эти способы спасения из сложной ситуации могут дать сбой, если ребёнка криками и наказаниями приучили быть послушным.

— Общепризнанные нормы и приёмы безопасного поведения везде прописаны и озвучиваются, их предлагают не только родителям, но и детям, — рассказывает психолог челябинского областного центра социальной защиты «Семья» Наталья Щеглова. — Их размещают на страницах тетрадей и дневников, всевозможных буклетах, записных книжках и так далее. Но, к сожалению, не каждый ребёнок в жизни может применить эти советы. А этот мальчик, которому предложили прогуляться за конфеткой и, быть может, ещё за какими-то благами, смог применить свои знания, потому что был уверен в самом себе.

Вся работа, которую с ребёнком вели в десаду, школе и семье, идёт на пользу, если мальчик или девочка уверены в себе, акцентирует психолог.

— И основная заслуга в этом случае — родителей, ведь они смогли донести до своего ребёнка ценность его самого, что его любят только потому, что он есть на этом свете, — продолжает Наталья Щеглова. — Именно когда в себе уверен, любые слова мамы и папы о том, как нужно о себе позаботится, ребёнок воспринимает как инструкцию к действию. И тогда незнакомцы не смогут его купить конфетами и обещаниями дать поиграть в компьютерные игры.

Но если мамы и папы будут воспитывать своих детей только с позиции «будь хорошим и послушным», это может обернуться против детей.

— Послушность вредит детям, когда они оказываются в неоднозначной ситуации, — уверена психолог центра соцзащиты. — Если авторитетный дядя заявит: «Айда со мной!», послушный ребёнок может за ним пойти, несмотря на все «нельзя», которые он слышал сто раз. А ещё пугают тем, что отдадут «чужому дяде». И мальчик или девочка, сталкиваясь с чужим дядей в реальной жизни вдруг понимают: вот оно, настигло! Их буквально парализует страх, и они не могут себя защитить. Это может сработать и с подростком…

С ребёнком важно сотрудничать и выстраивать доверительные отношения, советует специалист.

— Конечно, для родителей в современных реалиях это потребует колоссальных усилий, — продолжает Наталья Щеглова. — То, как воспитывали нас, повесив ключ на шею и оставив на весь день во дворе и на попечение какой-то соседки, в наших реалиях не пройдёт. Очень часто родители свои воспитательные требования доносят до ребёнка криками: «Я тебе сказала!». На основании этого мальчишки и девчонки выстраивают для себя схему: «Меня любят, только когда я получаю пятёрки, беспрекословно выполняю домашние обязанности, только потому, что я хороший». И такой ребёнок, к сожалению, может пойти за дядей, который назовёт его хорошим мальчиком.