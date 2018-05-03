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Что делать, если ребенок потерялся в городе?
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Что делать, если ребенок потерялся в городе? 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Большой город — это большой риск потеряться. Особенно, если город чужой, а вы в нем туристы. Но, если от ситуации: «Я потерялся!» никто не застрахован, то возможность быстро найтись — в ваших руках. Нужно лишь знать правила: выучите их вместе с детьми.
Правило 1. Если ребенок потерялся, он остается на месте, а взрослый его ищет.
Правило 2. Если ребенок сел в метро, троллейбус, автобус и тот закрыл двери и уехал — он должен выйти на следующей остановке и ждать, пока взрослые его догонят.
Правило 3. Если взрослые сели в транспорт, а ребенок остался на остановке, он продолжает стоять, а вы, выйдя их транспорта как можно быстрее, возвращаетесь к нему.
Правило 4. Если ребенок потерялся, он может обратиться за помощью только к людям в форме и взрослым с детьми. Никогда не ходить с незнакомцами, которые скажут: «Пойдем, я тебе покажу щеночка/пойдем, твоя мама прислала меня за тобой/пойдем, ты поможешь мне покормить котенка». Взрослый человек никогда не будет просить помощи у детей — ваш ребенок это должен четко понимать. Если ребенка все же настоятельно уводят, нужно преодолеть стеснение (детям сложно это сделать, поэтому — проиграйте такую ситуацию несколько раз дома) и громко кричать, упасть на пол, брыкаться, кидаться камнями, вопить: «Это не моя мама!» — всячески привлекать к себе внимание.
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