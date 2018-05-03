Австралийка разделась, выступая против моды на быстрое восстановление фигуры после родов

Блогер Оливия Уайт опубликовала снимок своего тела, сделанный после родов. Мать двоих детей хотела показать, что идеальный образ имеет мало отношения к действительности. Она горда своим телом и хочет передать эту уверенность своим детям. Мисс Уайт также выступает за то, чтобы новоявленные мамы перестали чувствовать на себе давление необходимости выглядеть совершенно.

Источник: dailymail.co.uk В связи со взрывным ростом количества молодых мам, которые с помощью интенсивных тренировок возвращаются в прежнюю форму практически сразу после родов, многие из недавно родивших женщин чувствуют на себе определенное давление, вынуждающее их следовать этому примеру.

Но 27-летняя Оливия Уайт, блогер из Австралии, хочет устранить это давление, для чего рассказывает о своей послеродовой реальности. Чтобы помочь мамам принять свою послеродовую форму, мисс Уайт разделась и приняла участие в фотосессии.

«Одутловатое лицо, висящая грудь, наполненная молоком, широкие бедра и весь живот в растяжках! Вот моя послеродовая реальность, не идет никакой речи о том, чтобы быстро прийти в норму. И знаете что? Меня это вообще не волнует! Потому что я уже не тот человек, которым была до того, как у меня появились дети, так почему я должна хотеть, чтобы мое тело соответствовало тому, чем я больше не являюсь?» — написала мисс Уайт в фейсбуке.

«Эта обвисшая грудь накормила моего ребенка, этот дряблый живот был домом для моего малыша на протяжении 9 месяцев. Я не могу сказать, что меня что-то воодушевило на подобные слова, я просто хотела донести до людей, что помешанные на быстром восстановлении мамы и фитнес-гуру, которые тяжело работают для этого, — пример не для всех», — говорит она.

Мисс Уайт, дочерям которой 2 года и 5 месяцев, рассказала, что в прошлом ей было нелегко принять свое тело, но она смогла изменить свой взгляд на это.

«Я осознаю, что стала для многих образцом для подражания. Они смотрят на меня, и, если я стараюсь выглядеть уверенно, наверняка они захотят попробовать поступить так же», — рассказала она.

«Честно говоря, я не могу сказать, что на сто процентов счастлива и довольна своим внешним видом, но здесь дело в гармонии с самой собой».