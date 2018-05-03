Седокова объяснила, как жить матерям-оди­ночкам

Певица Анна Седокова оказалась в непростой ситуации. Артистка самостоятельно растила троих детей, но сейчас вынуждена бороться за младшую дочь. При этом Анна намекнула, что отец третьего ребенка — годовалого Гектора — фактически ей не помогает.

Накануне Анна опубликовала в Insta обращение к одиноким мамам. «Хочу, чтобы мамы, которые так же, как и я, остались одни с детьми на руках, не отчаивались и не опускали руки. Это не катастрофа, не трагедия. Мы должны быть сильными, потому что у нас есть главное, ради чего стоит жить, развиваться — дети. И уже поэтому мы не одиноки. Да, прекрасно, когда у женщины есть мужчина и он ее поддерживает. Но в нашей стране около 70 процентов женщин пережили развод, и я не хочу, чтобы мы все ставили крест на себе. Если продолжаешь развиваться, двигаться вперед, у тебя обязательно появится мужчина. Но и он не является главным и единственным, что может сделать тебя счастливой. Счастье в тебе самой. В том, что у тебя есть дети, работа, реализация!».

Ранее стало известно о том, что в прошлом году бывший супруг Максим Чернявский забрал у Анны дочь Монику и сейчас пытается лишить артистку родительских прав. По словам Седоковой, вот уже более полугода у нее нет возможности нормально пообщаться с семилетней дочерью.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

2 Май 2018 в 1:02 PDT Максим и его бабушка увезли девочку в Америку и обратились в суд. Чернявский полагает, что Анна может увезти дочь в Россию и для девочки, которая является гражданкой США, есть риск того, что Седокова не отдаст ее отцу.