Ребенок и врач: уговоры или насилие?

Ученые из Edge Hill University подсчитали, что в подавляющем большинстве случаев к детям, проходящим медицинские процедуры, применяется насилие, которое в будущем может негативно отразиться на их психике.

В ходе своих наблюдений исследователи проанализировали проведение 31 медицинской процедуры с участием детей. Ученые опросили медицинских работников, родителей и детей. В 81% случаев ребенка приходилось удерживать, чтобы «побыстрее закончить процедуру». Чаще всего речь шла о маленьких детях, чьи руки и ноги фиксировали «в крепких объятиях» родители или врачи.

Большинство родителей указали в ходе опроса, что хотя бы раз в жизни держали своего ребенка во время вакцинации, обследования или других медицинских процедур. Обычно родители считают, что находиться вместе со своим ребенком в стрессовой для него ситуации важно. При этом они говорят, что «сделают все, что угодно» для своего малыша, и даже, если надо, будут его удерживать. Однако некоторых родителей такая необходимость расстраивает. И их поддерживают отдельные врачи. По их мнению, удержание ребенка силой воспитывает в нем страх перед посещением врача и перед лечением в клинике.

Исследователи указывают, что действительно бывают экстремальные ситуации, когда оказание неотложной помощи должно проводиться, несмотря на сопротивление и нежелание ребенка.

Однако в случае несрочной процедуры плачущий и расстроенный малыш — не лучшее решение. Ребенок имеет право выражать свое несогласие словами или отталкивая неприятных для него людей. В этом случае его следует попробовать отвлечь, договориться с ним, а не игнорировать и стискивать еще сильнее.