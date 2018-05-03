Материнская депрессия вредит развитию ребенка

Депрессия молодой матери может негативно повлиять на интеллектуальное развитие ее ребенка вплоть до подросткового возраста, обнаружили американские медики.

Исследование ученых из Медицинской школы Сан-Диего было опубликовано в журнале Child Development. В ходе около 900 физически здоровых детей и их матерей, живущих в столице Чили Сантьяго, были взяты под наблюдение и проходили осмотры и опросы каждые 5 лет, от младенческого возраста детей до момента, когда им исполнилось 16. Ученые следили за эмоциональным состоянием матерей, их заботой о детях, а также оценивали развитие детей по стандартным тестам на IQ. Кроме того, матерей тестировали на симптомы депрессии.

«Мы обнаружили, что матери, страдающие депрессией, эмоционально меньше вкладывались в своих детей, давали им меньше игрушек и книг, чем здоровые женщины, — резюмировала доктор Патрисия Ист. — Это, в свою очередь, отражалось на показателях IQ ребенка в возрасте 1, 5, 10 и 16 лет. Постоянство и долгосрочность этого отставания говорит о мощном влиянии материнской депрессии на развитие ее ребенка».

Надо отметить, что на протяжении всего исследования почти половина матерей в тот или иной момент обнаруживала симптомы депрессии. И примерно 20% матерей, страдавших депрессией к году жизни ребенка, оставалась в таком состоянии еще на долгие годы. Ученые особенно обратили на это внимание, призвав врачей особенно внимательно относиться к проявлениям депрессии у молодых мам.

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