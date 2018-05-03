Отец сожженных под Нижним Новгородом детей может находиться в розыске

Отец найденных сожженными под Нижним Новгородом детей имеет поддельное гражданство Украины и находится в розыске. Об этом со ссылкой на родственников обвиняемой в убийстве нижегородки — матери погибших малышей — пишет издание Life.ru.

Как считают родственники задержанной ранее женщины, мать очень любила своих детей, и в трагедии может быть замешен их отец. Все, что известно пока о личности этого мужчины, — то, что он является гражданином Азербайджана и находится в розыске. Также родственники обвиняемой утверждают, что у него есть поддельное гражданство Украины.

По мнению родных и близких матери убитых детей, она очень любила сына и дочь и не могла пойти на такое страшное преступление. Они считают, в этом запутанном деле не обошлось без отца детей и бывшего мужа обвиняемой, который находится в розыске. Их отношения длились более пяти лет. В марте 2018 года пара оформила развод, инициатором которого была жена.

Бабушка погибших детей выдвинула версию, что, возможно, ее внуки живы, но были похищены и вывезены в Азербайджан отцом.

Напомним, нижегородка обвиняется в убийстве двухлетнего сына и четырехлетней дочери. По версии следствия, женщина сначала удушила детей, а потом пыталась сжечь их останки. 28 апреля она была заключена под стражу.

Фото: Life Shot