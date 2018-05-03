Игорь Николаев и Юлия Проскурякова впервые привели дочь на телевидение 

На днях певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова стали участниками программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Вместе с собой на телевидение они впервые взяли их общую дочь Веронику. В результате, девочка стала одной из самых интересных участниц передачи, восхитив зрителей и гостей студии. — заметил Игорь Николаев в ходе съемок передачи, посвященной 1 мая. Девочка действительно оказалась очень активным ребенком. Они ничуть не стеснялась камер и посторонних людей. Вероника с радостью станцевала под песню папы, бегала по студии и всем улыбалась. Также она легко отвечала на вопросы. Например, когда фото ее семьи показали на экране в студии, она тут же заявила, что «на картинке папа, мама и Ника». После эфира Игорь Николаев поделился фрагментом передачи на своей странице в Instagram. Заметим, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока. Девочка часто радует своих родителей. Например, она уже учит английский. А недавно Вероника порадовала отца первым выученным наизусть стихотворением. Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия. Фото: Instagram / @igornikolaevmusic Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!