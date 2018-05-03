Во Владивостоке с рождением восьмого ребенка полицейского поздравили коллеги

Во Владивостоке руководство Управления МВД России по Приморскому краю встретилось с многодетной и дружной семьей сотрудника уголовного розыска майора полиции Александра Короля , который в восьмой раз стал отцом. Для него и его жены Анастасии появление нового члена семьи — большое счастье.

По словам многодетного отца, его главная ценность в жизни — семья. Любую свободную от службы минуту он уделяет жене и детям. Их старшей дочери Полине уже 18 лет, она заканчивает школу, помогает матери по дому и мечтает связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, стать полицейским-кинологом. Второй по старшинству — Павел. Он занимается спортом, в будущем хочет стать известным футболистом, а в свободное от учебы время участвует в воспитании младших братьев и сестер. Анастасия Король отметила, что воспитывать восемь детей одновременно — задача сложная, но в их сплоченной семье все друг другу помогают.

В ходе встречи присутствующие пообщались за чаепитием. Ребята получили подарки — мягкие игрушки, спортивный инвентарь и обучающие настольные игры. Многодетной маме коллеги супруга вручили букет цветов, а главе семейства — денежную премию.

Руководители приморской полиции сердечно поздравили многодетного отца с пополнением в его большой и дружной семье, пожелали счастья, крепкого здоровья, нескончаемого заряда бодрости и благополучия.