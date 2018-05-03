Ещё
Школьницу наградили за спасения малыша
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьницу наградили за спасения малыша 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Школьницу из Приморского края наградили знаком «Горячее сердце» за спасение четырёхлетнего малыша на железнодорожных путях. В церемонии участвовал сам глава региона, который высказал благодарность девочке, передаёт "РИА Новости".
Ученица шестого класса шла на тренировку, когда услышала плачь ребёнка. Подбежав к железной дороге, она увидела малыша, который сидел на путях и плакал. Девочка срочно забрала ребёнка и отвела его на безопасное расстояние. Спустя пару минут проехал поезд.
Школьница проводила малыша до ближайшей станции, а затем проконтролировала, чтобы кассиры вызвали полицию. Родители нашлись практически сразу. Оказалось, что ребёнок должен был ждать бабушку в парадной дома, но увидел собаку и убежал за ней.
Фото: rusbestrailways.ru
Аист на крыше: последние новости
Пособия и выплаты при рождении ребенка в 2018 году Домашние роды – смертельная опасность Как похудеть после родов при грудном вскармливании
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня как будто изнасиловали»11
Волочкова на отдыхе скинула купальник73
Гагарину застали в постели с другим мужчиной20
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Опять за старое: Глюкоза выставила соски184
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
00:16
«Меня как будто изнасиловали»
Звёзды
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
00:24
Гагарину застали в постели с другим мужчиной
Звёзды
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение