Школьницу наградили за спасения малыша

Школьницу из Приморского края наградили знаком «Горячее сердце» за спасение четырёхлетнего малыша на железнодорожных путях. В церемонии участвовал сам глава региона, который высказал благодарность девочке, передаёт "РИА Новости"

Ученица шестого класса шла на тренировку, когда услышала плачь ребёнка. Подбежав к железной дороге, она увидела малыша, который сидел на путях и плакал. Девочка срочно забрала ребёнка и отвела его на безопасное расстояние. Спустя пару минут проехал поезд.

Школьница проводила малыша до ближайшей станции, а затем проконтролировала, чтобы кассиры вызвали полицию. Родители нашлись практически сразу. Оказалось, что ребёнок должен был ждать бабушку в парадной дома, но увидел собаку и убежал за ней.

Фото: rusbestrailways.ru