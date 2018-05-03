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Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
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Дети-убийцы, которые растут в тюрьме 

Рамблер 1 час назад
Каких людей вы представляете себе, когда речь идёт о заключённых? Наверняка вы думаете о хулиганах и головорезах, которые когда-то держали в страхе общество. Но иногда за решёткой оказываются и юные преступники, которые проводят в заключении много лет. Среди малолетних заключённых:
1. Нацуми Цудзи, юная японка, напавшая в 2004 году на ровесницу. Нацуми проявила невероятную жестокость при расправе, из-за чего правительство Японии заговорило о снижении возраста уголовной ответственности.
2. Грэм Янг. 15-летний мальчик увлекался ядами и даже сам их готовил. Грэм травил одноклассников и семью, за что был заключён под стражу. После освобождения он продолжил эксперименты и был арестован вновь.
3. Джон Венебелс и Роберт Томпсон. Британские подростки, выросшие в неблагополучных семьях, оказались в тюрьме в десятилетнем возрасте за страшное преступление в отношении двухлетнего малыша.
4. Братья Бивер. 18-летний Роберт и 16-летний Майкл убили родителей, братьев и маленькую сестру, а на суде заявили, что намерены стать серийными убийцами.
5. Джошуа Филлипс. Мальчик играл с девочкой соседкой в бейсбол и случайно ударил её битой, а потом жестоко расправился с ней.
Женский форум
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