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Поэтесса Вера Полозкова во второй раз стала мамой
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Поэтесса Вера Полозкова во второй раз стала мамой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
32-летняя поэтесса, актриса и певица Вера Полозкова 29 апреля родила сына. Мальчик стал вторым ребенком в ее семье. Малыша решили назать Саввой. О радостном событии Вера сама сообщила в соцсетях. — написала Вера Полозкова. И вот, несколько часов назад, Вера решила поделиться в Instagram первой фотографией с новорожденным малышом на руках. Лица мальчика не видно, зато понятно, что мама и сын чувствуют себя хорошо и уже вернулись из роддома домой. Кстати, старший брат очень хорошо воспринял появление младшего. По крайней мере, трехлетний Федор уже успел показать нежное и трогательное отношение к Савве. — рассказала Вера Полозкова поклонникам ее творчества. Напомним, Вера Полозкова замужем за Александром Бганцевым с 9 августа 2014 года. В декабре 2014 у пары родился сын Федор, а в апреле пара стала родителями маленького Саввы. Фото: Instagram @bolshenikogda_
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