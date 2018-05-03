Кристина Орбакайте: Я считаю, что дети должны доходить до всего сами

Девочка активно занимается балетом. Кристина желание девочки стать балериной приветствует, но понимает: ей придется весьма непросто. О том, почему Клава может столкнуться с трудностями, которые пережила Анастасия Волочкова , — в нашем материале.

«Может быть больно, и надо потерпеть»

— Клава у нас — очень деликатная девочка, — рассказывает Кристина. — У нее сейчас возраст принцессы, она любит наряжаться. Юбки, платья просто обожает. Что-то удобное, например спортивный костюм или брюки, на нее надеть сейчас очень тяжело. Не хочет ни в какую. В лучшем случае джинсы. Если есть такая возможность, она любит одеваться так же, как я. Иногда на сайтах попадаются картинки, на которых мама и дочка в одинаковых вещах. Клаве это очень нравится! Многие дизайнеры об этом знают и нам предоставляют такую возможность.

Кристина старается развивать дочь во всех направлениях. Девочка обожает спорт: зимой она прекрасно передвигается на лыжах и коньках. Впрочем, о карьере спорт­сменки в их семье речи не идет. Орбакайте прочит дочери балетную судьбу.

— Клава у нас уже достаточно длительное время занимается балетом, — рассказывает Кристина. — И у нее хорошо получается. Пока что она справляется со всеми нагрузками. Трижды в неделю посещает занятия на базе очень хорошей школы. Там преподают профессиональные балерины.

Кристина внушает дочери, что добиться результата можно только упорным трудом. На балетных занятиях Клава себя не жалеет.

— Мы сейчас боремся с растяжкой, — говорит Кристина. — Это неприятно. Ребенка не сразу уговоришь, что может быть больно и что надо потерпеть. Тем более что я не из таких родителей-мучителей, которые, несмотря на слезы и протесты ребенка, будут настаивать на занятиях. Я считаю, что дети должны доходить до всего сами. И если ребенку не нравится, я никогда не буду его заставлять. В этом плане стараюсь мягко подходить к обучению.

«Меня предупреждали, что будет очень тяжело»

Впрочем, Кристина понимает: в балете ее Клаве будет весьма непросто. Не исключено, что она столкнется со сложностями, которые в свое время пережила Анастасия Волочкова.

— У нашей Клавы очень высокий рост, и я делаю на это поправку, — продолжает Орбакайте. — Когда я занималась балетом, меня сразу предупреждали педагоги, что будет очень тяжело. Потому что в балете, как правило, нет партнеров высоких. Поэтому рослым балеринам все крайне тяжело дается. Достаточно посмотреть на Илзе Лиепу или Анастасию Волочкову, которые вышли в свободное плавание, сейчас устраивают танцевальные программы, моноспектакли. В репертуарных театрах таким высоким девушкам тяжеловато. Поэтому я не обольщаюсь карьерой балерины. Клава действительно очень высокая, но для общего развития, для осанки занятия полезны. Знаете, когда я была беременна, думала, что, если у меня родится девочка, обязательно отдам ее на балет. Так и получилось.

Кристина говорит, что в любом случае поддержит свою дочь, так же как и сыновей — Никиту и Дени.

— Никогда не знаешь, куда судьба повернет и чем ребенок решит заниматься, — продолжает певица. — Судя по моим сыновьям, я точно знаю, что ничего нельзя предугадать. Например, я никогда не думала, что Никита в двадцать с лишним лет решит стать рок-музыкантом и начнет заниматься этим серьезно, с группой, а кино, которым он грезил до этого, выйдет для него как параллельное направление. Это судьба: такие вещи неведомы родителям.

По словам Кристины, сейчас Клава занята только учебой. Хотя первая симпатия в ее жизни уже случилась.

— На такие серьезные темы мы с дочкой откровенно еще не разговаривали, — улыбается звезда. — Пока что у нее с мальчиками только дружба. Я знаю, что у Клавы есть симпатии, но к более старшим ребятам.