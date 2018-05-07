Пользователи просят Аллу Пугачеву не подпускать к внучке Анастасию Волочкову

@alla_pugacheva_forumПользователи просят Аллу Пугачеву не подпускать к внучке Анастасию ВолочковуВнимательные фолловеры Аллы Пугачевой (69) давно заметили, что в ее видео с детьми часто фигурируют не только двойняшки Гарри и Лиза, но и внучка Клавдия. Последней недавно исполнилось шесть лет, почти половину из которых девочка занимается балетом. Ее мама, Кристина Орбакайте (46), также много лет стояла у балетного станка. Однако затем будущей певице пришлось оставить занятия, так как она слишком быстро начала расти: Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова , которые вышли в такое свободное плавание.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 29 Мар 2018 в 11:58 PDT Любопытно, что совсем недавно Алла Пугачева как раз опубликовала видео с детьми, под которым свой комментарий оставила Анастасия Волочкова (42): «Счастья вашей семье! Дети ваши — прелесть! А если Клавдии нужна помощь по балету, то я всегда готова!». Фолловеры Аллы Борисовны тут же начали оставлять комментарии под видео с просьбой не связываться с Волочковой: «Уважаемая Алла Борисовна! Ни в коем случае не подпускайте к своим прекрасным детям и внучке эту полуумную и до безобразия вульгарную Волочкову. Она творит уже не ведая что! Не связывайтесь с ней!». Фолловеры припомнили, что в последнее время балерина все чаще попадает в скандальные истории и вряд ли сможет подать детям Примадонны «достойный пример». Алла Пугачева комментировать высказывания пользователей на своей странице в Instagram пока не стала. Читай также Алла Пугачева о сыне: «Может, будет не артист, а повар!».

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 26 Ноя 2017 в 8:30 PST Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 3 Май 2018 в 6:04 PDT