«Дети растут улыбчивыми и довольными»: секреты воспитания по-тайски

Страна улыбок

В Таиланде не принято рожать много детей, зато те, что появляются на свет, выглядят маленькими счастливыми королями на троне. Детям принято служить в буквальном смысле этого слова, но когда те подрастают, то отлично понимают свое место в семейной, государственной и религиозной иерархии.

Для тайцев это очень серьезно: самый главный — Будда и его служители-монахи. Далее — король, старшие родственники и родители. В качестве приветствия принято делать «вай»: складывать руки ладонями друг к другу у груди и наклонять голову. Дети обучены этому жесту с пеленок и точно знают, где и когда нужно показывать уважение к старшим независимо от степени родства. Нарушения случаются крайне редко, поскольку одна из самых немыслимых вещей для тайца — «потеря лица», то есть поведение, которое не является адекватным.

Пока ребенок маленький, он может в буквальном смысле ходить на голове и сидеть на шее, капризничать и хулиганить: ему все сойдет с рук, а лица родителей будут оставаться безмятежными — для них адекватность как раз в этом. Наказывать детей до 5 лет нельзя.

Звучит, наверное, парадоксально, но при таком подходе дети растут довольно спокойными и жизнерадостными. Во всяком случае, публичных истерик на тему «Купи!» или капризов практически нет.

Недетская еда Детей не принято долго кормить грудью — впрочем, и рожать большинство миниатюрных таек предпочитают посредством кесарева. Полки магазинов уставлены разнообразным детским питанием, которые могут показаться экзотическими: например, в пюре из манго добавляют креветок или курицу. Молочных продуктов почти нет или они очень дорогие — зато повсеместно идет в ход соя и ее производные. Довольно рано дети приобщаются к великолепию пряной и острой тайской кухни — как только малыш начинает тянуть ручки к тарелке мамы, он волен брать оттуда все, что ему захочется. На столе очень много курицы, фруктов и овощей и, разумеется, специй. Для детей отдельно не готовят.

Детские сады и школа: поддержание традиций

Яслей в нашем понимании у них нет — дети до пяти лет просто проводят максимум времени с мамой или кем-то из старших родственников. Далее они отправляются в первую ступень школы, где ситуация резко меняется: вчерашний праздник непослушания оборачивается суровыми буднями, подчинёнными строгой дисциплине. Еще до недавнего времени в ходу были публичные наказания палкой. Кстати, и домашними обязанностями дети обзаводятся примерно тогда же.

Учитель считается бесконечно уважаемой фигурой, никому в голову не придет с ним спорить. Чем старше ребёнок становится, тем больше ограничений накладывает школа.

В результате вырастают люди с удивительной внутренней свободой — с одной стороны, они отчетливо понимают причинно-следственные связи и умеют нести ответственность за свои поступки. С другой — они знают, как оставаться в жёстких рамках и при этом чувствовать себя комфортно. И, возможно, это те самые плюсы азиатского воспитания и культуры, которые стоило бы перенять нам всем.