Домашние роды — смертельная опасность

Не секрет, что многие будущие мамы панически боятся родов. Начитавшись во всемирной сети отзывов о жестоких врачах и неквалифицированных акушерках, некоторые женщины всерьез задумываются о том, чтобы родить малыша у себя дома. Однако, делая этот выбор, будущая мама должна четко осознавать, что такие роды — смертельная опасность для нее самой и малыша, а не способ обойти систему. Ведь существует целый ряд осложнений, справиться с которыми домашняя акушерка не сможет. А риск в этом случае очень велик.

Оглавление

Что вам могут пообещать

Опасность домашних родов

Победите свои страхи

Что вам могут пообещать

Как правило, страхи перед родами и тревоги усиливаются в третьем триместре беременности, в этот момент вступить в контакт с будущей мамой могут домашние акушерки. Такие «специалисты» подробно распишут все прелести домашних родов, забыв упомянуть, что такой выбор опасен для здоровья, жизни мамы и малыша. Ведь рождение человека — естественный, но довольно сложный процесс, требующий пристального внимания специалистов, а иногда и оперативного вмешательства. Итак, давайте разберемся, на что делают акцент домашние акушерки и их представители? Роды в домашних условиях — это, в первую очередь, непринужденная и привычная атмосфера, малыш появляется на свет в своем доме, а не в казенном учреждении, что сводит к минимуму стресс во время знакомства с новым миром. Однако стоит помнить, что даже самые благоприятно протекающие роды — тяжелое испытание для новорожденного. Ведь кроха покидает пространство, в котором находился на протяжении долгих девяти месяцев, он не знает, что ждет впереди. Поэтому для малыша нет никакой разницы, где появится на свет. Присутствие близких во время родов. Ели это является для вас определяющим фактором, то ознакомьтесь со ст. 52 Федерального закона от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Здесь четко прописано, что отцу ребёнка или иному члену семьи абсолютно бесплатно предоставляется право при согласии женщины и с учётом состояния её здоровья присутствовать при рождении ребёнка (за исключением случаев оперативного родоразрешения). Однако это возможно при наличии в медучреждении соответствующих условий. Свободное поведение в родах. Известно, что схватки способны облегчить специальные позы и теплая вода, поэтому комнаты с фитболами и душевыми находятся практически во всех роддомах. Если у врачей нет никаких подозрений относительно здоровья малыша, роженице разрешают двигаться по родзалу и посещать душевые. Если же женщина считает, что свободное поведение в родах это — крик и истерики, то ей стоит осознать, что такие поступки лишь усилят боль и нисколько не облегчат вам схватки и процесс родов. Отсутствие стимуляции, эпизиотомии, не используются щипцы и обезболивающие препараты. Конечно, все эти слова кажутся страшными для будущей мамы. Однако просто представьте, сколько детей появляется на свет в роддомах ежегодно. Не сомневайтесь, в учреждениях работают специалисты, которые нисколько не хотят нанести вред вам или вашему малышу. Также стоит помнить, что врачи напрямую отвечают за своих пациентов. В наше время появилось множество противников стимуляции родов, но в некоторых случаях этот процесс просто необходим для малыша и мамы, как и эпизиотомия, и обезболивающие препараты. Специалисты знают свое дело, просто доверьтесь им. Если страхи переполняют вас, то заключите договор с одним из врачей роддома, в ходе консультации специалист подробно объяснит, для чего требуются различные вмешательства. Если же вас отталкивает ценник на платные роды, обратите внимание на то, что домашние роды стоят не меньше. Совместное пребывание мамы и ребенка начинается сразу же после домашних родов. В головах большинства беременных витает мысль, что после рождения их с малышом разлучат, не приложат к груди. На самом деле после того, как малыша вымоют, взвесят и измерят, а также проверят его показатели по шкале АПГАР, его прикладывают груди матери. Так что совместное пребывание начинается сразу после родов и в медицинском учреждении.

Опасность домашних родов

Как мы уже говорили, рождение ребенка — естественный, но сложный физиологический процесс, требующий пристального внимания врачей. Иногда в родах возникают осложнения, если даже ранее к этому не было никаких предпосылок. Итак, домашняя акушерка ничем не сможет помочь и роженице если: Затянется безводный период. Стоит помнить, что только в художественных фильмах у женщины отходят воды, и тут же начинаются сами роды. В настоящей жизни все совсем не так. Бывает, что после отхождения вод, родовая деятельность не начинается на протяжении долгих часов, а это очень опасно для малыша. В такой ситуации стимуляция родовой деятельности просто необходима. Встречаются случаи, когда слишком узкий таз роженицы не дает малышу появиться на свет, это прямое показание для проведения экстренного Кесарева сечения. Здесь домашняя акушерка также вам помочь ничем не сможет. Отслойка плаценты или разрыв вен пуповины может нести смертельную опасность для новорожденного. В этих случаях малышу требуется срочное переливание крови, дорога каждая секунда. Если специальные мероприятия не будут произведены в срок, жизнь крохи будет под угрозой. Сильное кровотечение также может возникнуть в домашних условиях после родов даже у здоровой женщины. Здесь также потребуется срочное переливание крови, иначе последствия могут быть необратимыми. Задержка отхождения плаценты — непредсказуемое явление. Оно опасно тем, что в этом случае роженице потребуется срочное хирургическое вмешательство. Что никак невозможно сделать в домашних условиях. Также стоит иметь в виду, что в нашей стране запрещена частная акушерская практика. Поэтому никаких официальных документов и контрактов с акушеркой вы заключить не сможете. То есть при неблагоприятном исходе дела привлечь такого «специалиста» к ответственности не получится. Кроме того, не у всех акушерок, которые предлагают услуги ведения домашних родов, есть соответствующее образование, некоторые из них вообще далеки от медицины. Теперь просто ответьте себе на вопрос: способны ли вы доверить свою жизнь и жизни малыша таким «специалистам»?

Победите свои страхи

Если мысли о роддоме и больничных стенах вызывают у вас страх и ужас, время поработать над собой. Ведь роды, в первую очередь, сложная работа, как и в любом деле советуем подготовиться заранее. Во-первых, не стоит слушать пугающие рассказы своих коллег/подруг/родственниц о затянувшихся на сутки родах. Запомните: каждый случай индивидуален, и вы не обязаны повторять судьбу ваших знакомых. Лучше переборите себя и настройтесь на позитивный лад. Переживания принесут вам и крохе только лишние тревоги. Наслаждайтесь беременностью, больше времени проводите на свежем воздухе и забудьте про домашние роды. Кроме прямой опасности они вам точно ничего не принесут.