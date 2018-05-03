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37 безумно милых примеров, когда мама и дочка — две модницы
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37 безумно милых примеров, когда мама и дочка — две модницы 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Замечательно, когда мама и дочь похожи друг на друга как две капли воды. При этом сходство может быть не только во внешности, но и в одежде!
Существует пять основных способов составить очаровательные образы family style для вас и вашей дочки. Берите на вооружение!
1. Надеть абсолютно одинаковые платья
Самый простой вариант — найти совершенно одинаковые платья взрослого и детского размера. Представьте, вы и ваша дочка будете словно две прекрасные близняшки.
Возможно, одеваться в идентичные наряды каждый день немного глупо, а вот составить красивые образы мамы и дочки на день рождения или другой семейный праздник — это очень классно и необычно.
Все фото увеличиваются по клику.
2. Купить платья разных фасонов из одной ткани
Впрочем, платья вовсе не обязательно должны быть абсолютно одинаковыми. К примеру, вам нравятся модели с глубоким декольте или открытыми плечами, но вот маленькой девочке лишние вырезы ни к чему, поэтому надеваем платья из одной ткани, но разных фасонов.
Это логично, что детская и женская одежда отличаются по форме и силуэту. Суть не меняется: вы и ваша дочка будете отлично смотреться вместе.
3. Нарядиться в практически одинаковую одежду: юбки, футболки, джинсы
Более практичный способ — придумать одинаковые образы для мамы и дочки из повседневных вещей. Например, у вас есть черные брюки и джинсовая рубашка, у дочки есть черные брюки и джинсовая рубашка — наденьте их вместе. А еще добавьте к вашим лукам пару аксессуаров одного оттенка.
Вещи не должны быть полностью идентичными — достаточно совпадения по стилю и цвету.
4. Добавить в образы похожие или одинаковые детали
Предположим, составить комплекты из повседневной одежды не получается. Тогда пусть в ваших образах мамы и дочки будет одна похожая (или точно такая же) вещь.
Резиновые сапоги, кардиган, шарфик, джинсовые шортики — даже маленькая деталь способна превратить вас в очаровательную семейную парочку.
5. Одеться в едином стиле
Если вы хотите, чтобы чувство стиля и хороший вкус в вашей семье передавались по наследству, то просто одевайте ребенка так, как привыкли одевать саму себя. Например, модели Адриана Лима и Ким Кардашьян наряжают дочек в черное, так как сами обожают этот цвет. Джессика Альба считает, что белая футболка в сочетании с джинсовой жилеткой — это круто и удобно, поэтому носит такой комплект на пару с дочерью.
В общем, дети (особенно маленькие) всегда повторяют за своими родителями, помните об этом.
Малышки-модницы мечтают, чтобы у них было все как у мамы: украшения, косметика и, конечно же, одежда. Именно поэтому Zeri разработали взрослую и детскую модель пальто-бушлата. Они доступны во всех размерах и девяти оттенках. Ваша малышка будет в восторге.
Публикация от Одежда и аксессуары ZERI (@__zeri__)
18 Мар 2018 в 9:21 PDT  Пальто-бушлат в стиле family look от Zeri, цена: взрослое 12 900 руб., детское 4 500 руб. (размер 98-104)
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