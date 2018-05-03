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Титул самой красивой женщины в мире получила эпатажная Пинк
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Титул самой красивой женщины в мире получила эпатажная Пинк 

Прелесть 1 час назад
Фото: Прелесть
Каждый год журнал People выбирает самую красивую женщину в мире. В нынешнем году почетное звание досталось певице Пинк.
з8-летняя звезда на обложке журнала предстает перед нами не совсем такой, какой мы привыкли ее видеть — как звезду с особым и даже немного бунтарским стилем. Здесь она — просто мама с двумя очаровательными детьми.
Именно так People видит по-настоящему красивую женщину современности. Ведь, по утверждениям издателей, женская красота идет изнутри. Сама Пинк даже подшучивает над полученным званием: «Теперь я целую неделю после выхода журнала не позволю кому бы то ни было смотреть мне в глаза».
А вот серьезно она говорит такие вещи: «Я всегда мечтала о большой дружной семье. Это — самая главная цель моей жизни». И пока что звезде удается следовать своему плану. У Пинк есть 6-летняя дочь Уиллоу Сейдж и сын Джеймсон Мун, которому 1,5 года. Детей певица воспитывает вместе с супругом мотогонщиком Кэри Хартом.
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