Ещё
Раскрыт один из секретов пользы грудного молока
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт один из секретов пользы грудного молока 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грудное молоко содержит в себе множество иммунных клеток, защищающих детей от микробов и помогающих им "настроить" их собственный иммунитет, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics.
"Человек начинает приобретать и строить свою собственную микрофлору фактически сразу после выхода на свет. Мы давно пытались найти особую ткань или группу клеток, которая бы защищала младенца в тот момент, когда его иммунная система только начинает формироваться",
— заявил Джек Ю (Jack Yu) из университета Огасты (США).
До начала 20 века почти все дети на Земле питались в первые шесть месяцев своей жизни грудным молоком матери. Ситуация изменилась в середине прошлого столетия, когда появились первые сухие смеси и заменители материнского молока. Сейчас лишь 40% детей получают подобную "диету", причем в США, странах Европы и России их доля составляет от 1 до 10%.
Исследования последних лет показывают, что грудное молоко и сам акт кормления несет массу пользы для детей. Оно улучшает работу иммунной системы и нормализует микрофлору кишечника младенцев, повышает их IQ в будущем и делает их более приспособленными к жизни. По текущим оценкам ВОЗ, примерно 800 тысяч младенческих смертей можно было бы избежать, если бы женщины самостоятельно кормили своих детей в первые шесть месяцев после их появления на свет.
Ю и его коллеги выяснили, с чем было связано улучшение работы иммунитета и состава микрофлоры у детей, питавшихся грудным молоком, детально проанализировав его химический и биологический состав, забрав его образцы у четырех кормящих матерей.
Как отмечают ученые, медики и биологи давно знают, что в молоке присутствуют не только "мертвые" белки, жиры и углеводы, но и вполне живые клетки матери. По текущим оценкам, каждый день человеческий младенец или детеныш животных поглощает около 100 миллионов материнских клеток, роль которых в развитии их организма оставалась почти неизвестной.
Американские биологи смогли найти ответ на этот вопрос, выловив и рассортировав эти клетки и определив, к каким тканям и подтипам они относятся. Как оказалось, молоко матери содержит в себе большое число особых иммунных телец, так называемых врожденных лимфоидных клеток, часть которых оседает в кишечнике ребенка, а другие — проникают в его организм.
Эти клетки, по словам Ю, играют двоякую роль — они сами по себе могут бороться с инфекцией, "натравливая" на нее другие части иммунитета, и одновременно они "обучают" остальные иммунные тельца реагировать на микробов и прочие угрозы.
Помимо лимфоидных клеток, молоко матери, как обнаружили ученые, содержит в себе и другие типы иммунных телец, такие как макрофаги, которые непосредственно отвечают за борьбу с инфекциями и помогают матери защищать и себя, и ребенка от заражения. Их количество, как предполагают ученые, может увеличиваться в те моменты, когда ребенок болеет.
Их дальнейшее изучение, надеются биологи, поможет понять, можно ли их каким-то образом сохранить в сухих смесях или добавлять их при подготовке перед кормлением ребенка.
РИА Новости: последние новости
Верная клятве дагестанка стала мамой для восьмерых детей-сирот с ОВЗ "Домодедово" приветствовал новые правила поведения в аэропорту Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник79
«Меня как будто изнасиловали»22
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем1
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Названы вещи, о которых врут все девушки3
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
00:16
«Меня как будто изнасиловали»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение