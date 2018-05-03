Родителям не нужно удерживать детей при посещении врачей

Родителям не следует удерживать ребенка, если врач проводит его осмотр, или делает уколы. В будущем это спровоцирует развитие тревожных расстройств, как показало исследование. Когда папа или мама приводят маленького ребенка в больницу, то малыш оказывается совершенно в незнакомом месте с необычными звуками и запахами, где полно странных людей в белых халатах и не менее странного оборудования. Естественно, что дети часто пугаются, и при проведении тех или иных медицинских манипуляций родители удерживают их на коленях для того, чтобы малыши чувствовали себя более спокойными. Часто папы и мамы держат их за руки при взятии анализов крови и даже при проведении рентгеновских обследований, поскольку малыши плачут и отказываются оставаться в одиночестве в темной комнате. Однако исследователи настоятельно призывает родители отказаться от этой практики при посещении врачей, поскольку она провоцирует развитие тревожных расстройств у ребенка в будущем. В ходе исследования британские ученые наблюдали за проведением свыше 30 процедур в специализированных детских больницах, беседуя с медиками, родителями и детьми. В подавляющем большинстве случаев родители удерживали детей для того, чтобы «провести процедуру побыстрее». В некоторых случаях детей удерживали сами медики, поскольку малыши вели себя беспокойно, затрудняя осуществление необходимых манипуляций. Дальнейшие наблюдения показали, что если родители всё-таки находили возможность успокоить детей при посещении врачей и не удерживать их при разного рода уколах и обследованиях, то впоследствии дети быстрее привыкали к врачам и нормально реагировали на контакт с ними. Особенно если сами врачи находили общий язык с маленькими пациентами. Если же родителям приходилось постоянно успокаивать и держать ребенка, то у него очень скоро существенно вырастал риск развития тревожных расстройств и даже приступов паники. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)