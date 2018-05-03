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Развивающие игры из подручных средств
Аист на крыше
50 минут назад
Женский форум
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Аист на крыше
Если вы готовите еду на кухне, то малыш может заняться важными и интересными делами прямо рядом с вами. Для этого вам понадобится гречка, тесто или крышки от сока.
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