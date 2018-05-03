Симона Юнусова рассказала о вкусовых пристрастиях внучки Алисы

Четырехлетняя дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса никогда не была упитанным ребенком. Как и ее мать, девочка отличается миниатюрностью. Малышка часто проводит время со своей бабушкой со стороны отца — Симоной Юнусовой. На этот раз женщина рассказала о питании внучки, которую многие подписчики считают слишком худенькой для своего возраста.

Оказалось, что накормить ребенка — не такая уж простая задача, так как девочка весьма переборчива в еде: «Алиса не обладает хорошим аппетитом, а у меня уже нет тех стальных нервов, которые были в молодости… К счастью, я уже дошла до понимания того, что не все могу контролировать и поэтому разрешила себе расслабиться и понаблюдать. В конце концов, если ребенок две недели будет есть пиццу и рис, ничего страшного не произойдет! Да, Алиса к четырем годам весит около 15 кг, но я смотрю на ее маму и мне все нравится».

По словам Юнусовой, ее радует, что Алиса безразлична к десертам, не просит сладких напитков и мороженого, не ест хлеб. Заботливая бабушка разрешает малышке пробовать все, что она хочет, но пока та отдает предпочтение фруктам: «Наблюдать, не вмешиваясь трудно, но интересно. Детский организм сам регулирует свои потребности. Сейчас, например идет полный отказ от рыбы, мяса и даже некогда любимой курицы. Зато нет никаких капризов и слез, а есть много солнечной энергии!» Симона вспоминает, что ранее, когда она растила сыновей, педиатры постоянно твердили ей, что те имеют недостаточный вес, но она кормила их так, как считала нужным. Она отмечает, что с внучкой ей сложнее в психологическом плане, так как на нее возложена другая мера ответственности: «Наша Твигги. Обратите внимание на размер купальника».

Подписчики благодарны Симоне Юнусовой за то, что она дает много полезной информации о воспитании детей, которая многим пригодилась: «Спасибо, что рассказываете о таком личном. Моя дочка тоже плохо ест, ее вечно спрашивают, кормит ли ее мама. Впрочем, как и меня спрашивали, когда я была маленькой». «Я в свои 32 пытаюсь отказаться от всего животного (мяса, молока, рыбы, яйц). Я была бы очень счастлива питаться одной зеленью, овощами и фруктами». «Правильные пищевые привычки!»

«Да просто миниатюрная девочка. Ничего дурного в этом нет». «Тимати — красавец и его дочка такая же!» «Не вижу ничего крамольного, она девочка, у нее мама модель, видать, гены стройности передались». Маму Алисы Юнусовой Алену Шишкову многие часто упрекают за худобу, которую называют излишней при ее высоком росте. Но на последних снимках она уже не выглядит такой изможденной, как ранее, и поклонники считают, что несколько набранных килограммов пошли ей только на пользу.

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