Британец показал, какой хаос может создать его двухлетняя дочка всего за 5 минут

Каждый родитель маленького ребенка знает, какой беспорядок может навести его чадо всего за несколько минут. Такое ощущение, что малышу хочется потрогать и разобрать абсолютно все вещи в доме. Молодой отец из Британии решил сфотографировать все шалости своей двухлетней дочки и вот что из этого вышло.

Иэн Мьюр — фотограф-любитель. Почти каждое утро он остается посидеть со своей маленькой дочкой Милли. Молодой папа говорит, что как только малышка научилась ходить, ее действия в квартире стали подобны тайфуну. Однажды Иэну пришла в голову потрясающая идея — он решил поставить фотоаппарат на треногу и каждые 10 секунд делать снимок Милли-разрушительницы. Девочка самозабвенно перемещалась по комнате и делала все, что душе угодно. «Милли — это небольшой пучок энергии, как и большинство двухлетних детей!» — смеется Иэн.

После съемки британец наложил на одну фотографию все действия Милли за 5 минут, и в итоге получился потрясающий снимок. Мама девочки, Салли Уильямсон, опубликовала его на страничке в Facebook, изрядно повеселив своих подписчиков. «5 минут из жизни двухлетки», — так подписала Салли этот кадр. Посмотрев на него, некоторые интернет-пользователи подумали, что в семье Уильямсон живет множество детей. Ведь Милли за несколько минут успела потрогать буквально каждую вещь в комнате и побывать в каждом ее уголке. Девочка поиграла в игрушки и на пианино, заглянула в зеркало, влезла в корзину для белья, а также попрыгала по дивану и по полу.

Снимок играющей Милли уже набрал тысячи лайков. В своих комментариях фолловеры также захотели поделиться своим опытом: «Как мне это знакомо! Стоит выйти из комнаты хотя бы на минуту, так потом как будто толпа детей по ней прошлась» «Маленькие дети словно ураган. Не успокоятся, пока все не разберут» «Терпения родителям всех малышей. Надо помнить, что когда-нибудь они вырастут» «Такое ощущение, что внутри этих детей вставлена батарейка с нескончаемым зарядом».

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