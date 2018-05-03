Как понять, что дети манипулируют родителями

Воспитание детей привычно берут на себя матери. А лучше это получается у отцов. Правда, лишь у тех из них, кто не жалеет на него времени и занимается им со знанием дела — как писатель Дмитрий Емец , отец семерых детей.

Дети очень ловкие манипуляторы. Они всегда найдут щелочку в вашей броне или способ добиться своего. Запретите вы, разрешит папа. Папа откажет, договоримся с бабушкой. Мы же поощряем их к этому нашим немудрым подходом и тем, что постоянно поддаемся на очень понятные уловки. И дети знают, как подобрать к нам ключик.

Тут надо понять, что вы для ребенка отмычка для решения всех жизненных проблем. Вы единственное средство их достижения. Вы одновременно и король, и солдат армии ребенка. И ребенок, конечно, пытается столкнуть вас с трона и сам на него усесться, чтобы сделать вас только солдатом.

Единственная форма, чтобы это не закончилось семейной гражданской войной, — разумная дистанция и разумное сотрудничество. И много-много любви!

Старайтесь не решать проблемы за ребенка, а помочь их решить самому!

Почему, например, в школе и в саду ребенок обувается и одевается как-то сам и очень быстро, а дома вдруг не может? Шнурок способен завязывать сорок минут? Сложности с мелкой моторикой, или просто проверяет, не дадите ли вы слабину?

Мы все без исключения манипуляторы. Любая женщина знает, как добиться чего-то от мужа: лаской, обидой, вспышками гнева, бесконечными просьбами. Мужчина тоже знает, как добиться чего-то от жены. Часто эти формы являются совершенно детскими, теми самыми, которые были опробованы на родителях. И лучше, чтобы они были позитивными и благородными.

Ломайте замкнутые схемы

Большая ошибка многих родителей состоит в том, что они замыкают всех членов семьи только на себя. То есть все дети перессорены, все родственники перессорены, а есть некий центр — папа или мама, который все разруливает. И одновременно этот центр как бы заинтересован, чтобы все ссорились. Разделяй и властвуй. Думаю, конечно, что это модель действует подсознательно. Никто из родителей осознанно на такое бы не пошел. А вот неосознанно — многие.

Мне кажется, это опасная схема, хотя количество родительских схем столь же безгранично, как варианты взаиморасположения планет в Солнечной системе. Я про это как-то даже в книжке «Бунт пупсиков» кусочек написал:

«Поздно вечером, когда остальные дети уже спали, Катя залезла на шкаф, долго ворочалась, устраивая берлогу, потом перевернулась на живот и высунулась из-под одеяла. Это означало, что Кате хочется разговаривать с мамой. Мама это почувствовала и осталась внизу. Она стояла одним коленом на вертящемся стуле. А Катя свесила вниз голову, касаясь ее волосами.

— Все-таки вы неправильные родители! — заявила Катя.

— Почему? — удивилась мама.

— Ну вот пример. Когда ты говоришь НЕТ — это должно быть сразу НЕТ, а не «нет-да-нет-да». А тебя всегда можно продавить или переупрямить. Говоришь Косте: «Ни за что не куплю шоколадное яйцо!», а потом раз — и купила. Непоследо-вательность! Или вечером сегодня сказала: «Конфеты есть только после ужина!» А все их слопали еще до ужина — и ничего им не было.

— Так что мне за ними с бензопилой гоняться из-за этих конфет?

— Нет. Но тогда не надо было говорить, что после ужина. Тогда сказала бы: «Мне все равно, когда вы съедите конфеты. Сами решайте!» Тогда не будет непослушания.

Мама вздохнула.

— Мне Костю жалко.

Катя свесилась еще ниже.

— Детей не должно быть жалко! Их надо любить, но жалко быть не должно!

— Почему это?

— А потому! Была у нас такая Оксана Тимофеевна. Она вначале всех в музеи водила бабочек смотреть, а когда ей класс на шею сел, она на Смирнову банку воды вылила, Апресяну нахлобучила мусорную корзину на голову и удрала из школы, потому что у Апресяна родители крутые.

Мама задумалась.

— И что ты советуешь?

— Ну изменись чуть-чуть! — разрешила Катя. — Ты же хорошая. И с папой не спорь! Пусть, если он чего скажет, — так и будет. Люби нас, а жалеть не надо. Мы все маленькие пройдохи.

— И ты пройдоха?

— И я немножко, — вздохнула Катя. — Каждый из нас продавливает тебя по-разному.

— Вика умирает, а Костя сабелькой машет?

— Ну да. Примерно, — признала Катя.

— Хм… А у Моховых как? — ревниво спросила мама.

— Там все наоборот. Там здорово! Там дети мамы своей маме! — с восторгом сказала Катя, и мама даже немного приревновала, потому что Катя редко кого-то хвалила.

— Как это?

— Тетя Таня у компьютера сидит, а они ей сосиски на палочках носят. Над газом жарят и носят! У них детям вообще все можно. Хочешь в три часа спать ложиться — ложись. Хочешь вообще не ложиться — вообще не ложись, но утром в школу-то все равно надо? Поэтому они ложатся где-то в двенадцать, а так и читают, сколько хотят, и фильмы какие хотят смотрят.

— А контроль?

— А зачем их контролировать, если они нормальные? Ведь все родители только притворяются, что кого-то там контролируют. На самом деле, чтобы кого-то контролировать, надо быть прирожденной держимордой. А так просто люди накручивают себя, орут на детей из-за пятна кетчупа на рубашке, а дети над ними втихую посмеиваются, и ничего от этого не меняется.

Мама положила себе ладонь на лоб.

— И что ты советуешь?

— Два варианта! — сказала Катя. — Вариант А. Ты будешь совсем строгая. Но вариант А у тебя не прокатит, потому что мы уже знаем, что ты не строгая. Вариант В. Ты будешь просто спокойно рисовать, лепить из глины и читать вслух. Тогда ты будешь радостная, потому что все это тебе нравится, и мы это будем чувствовать и тогда во всем доме будет радостно! Это сказала я, Екатерина Великая! Спокойной ночи!»

ОБ АВТОРЕ

Дмитрий Емец

Филолог и писатель, автор более 30 книг. Основные книжные серии: « Таня Гроттер », «Мефодий Буслаев». «Школа ныряльщиков». Проблемам родительства и многодетных семей посвящены книги «Бунт пупсиков», «День карапузов», «Таинственный Ктототам». Женат, отец семерых детей.

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