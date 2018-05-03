В Махачкале появились на свет Генерал и Майор

В число необычных имен новорожденных, которые зарегистрировали в этом году в управлении ЗАГС Махачкалы, попали Генерал и Майор. Наибольшей же популярностью у родителей мальчиков пользуется имя Мухаммад.

«Популярные в 80-е и 90-е годы имена Руслан, Тимур, Марат ушли в прошлое. Самые необычные имена для нас, работников загса, были: Майор, Генерал, Дагестан и другие. Несколько родителей записали своих детей как Мурадик и Ренатик», — рассказала РИА «Дагестан» главный специалист городского управления ЗАГС Папу Бадрутдинова.

По ее данным, самыми распространенными именами с начала 2018 года стали Мухаммад и Абу-Бакр для мальчиков, а для девочек — Аиша, Хадижа и Фатима.

Всего за первые четыре месяца года в дагестанской столице родилось около 3 тысяч детей, количество мальчиков и девочек примерно одинаковое.

Напомним, что еще одно необычное имя работникам махачкалинского управления ЗАГС довелось зарегистрировать в прошлом году, когда родители назвали сына Путин. В 2017 году в республике также появились на свет мальчики Баху-Бриллиант и Пир и девочка Шамиля.