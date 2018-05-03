В сексуальных домогательствах к детям жительница Сочи обвинила иностранного мужа

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. В семейную историю уже неоднократно пришлось вмешиваться суду, причем как российскому, так и иностранному.

В 2006 году жительница Сочи вышла замуж за гражданина Германии. У них родились четверо общих детей. Они проживали за пределами РФ.

В августе 2017 года женщина вместе с детьми уехала в Сочи к родителям и решила не возвращаться. Супруг негативно отреагировал на случившееся. Женщина утверждает, что муж дал разрешение на выезд.

По решению немецкого суда, дети были вывезены без его ведома на постоянное жительство в Россию незаконно.

6 октября 2017 года женщина заявила в следственные органы о том, что супруг совершал иные действия сексуального характера в отношении их несовершеннолетнего сына.

«Кавказский узел» пишет, что по ее словам, малолетний сын пожаловался, что отец трогал его за интимные места.

Уголовное дело в отношении иностранного гражданина пока не возбуждено. По факту обращения граждански проводится проверка.

По решению Первомайского суда Ростова-на-Дону отец получил право видеться с детьми по определенному расписанию. Затем областной суд это решение отменил.

Иностранный гражданин планирует добиваться возвращения детей в Германию и заявление своей супруги называет клеветой.