Отец в декрете придумал необычный фото-флешмоб

Американский блогер Майк Джулианелл придумал необычный флешмоб. Майк публикует коллажи из фотографий родителей до и после рождения детей, передаёт «Дети@mail.ru».

Блогер воспитывает двух детей, пока его супруга зарабатывает деньги. Мужчина успевает вести блог, за которым активно следят более 30 тысяч человек.

Однажды отец решил сделать коллаж из своих фотографий до и после рождения малышей. Различия были налицо.

Фотографии: instagram / gottoddlered

Флешмоб оказался настолько популярным, что Майк предложил подписчикам присылать на почту свои коллажи. Теперь в его аккаунте Инстаграма уже более 500 фотографий матерей и отцов «до и после».

Майк считает, что своим флешмобом он показал матерям и отцам, что нужно с юмором относиться к своим родительским обязанностям.