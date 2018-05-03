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Отец в декрете придумал необычный фото-флешмоб
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Отец в декрете придумал необычный фото-флешмоб 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Американский блогер Майк Джулианелл придумал необычный флешмоб. Майк публикует коллажи из фотографий родителей до и после рождения детей, передаёт «Дети@mail.ru».
Блогер воспитывает двух детей, пока его супруга зарабатывает деньги. Мужчина успевает вести блог, за которым активно следят более 30 тысяч человек.
Однажды отец решил сделать коллаж из своих фотографий до и после рождения малышей. Различия были налицо.
Фотографии: instagram / gottoddlered
Флешмоб оказался настолько популярным, что Майк предложил подписчикам присылать на почту свои коллажи. Теперь в его аккаунте Инстаграма уже более 500 фотографий матерей и отцов «до и после».
Майк считает, что своим флешмобом он показал матерям и отцам, что нужно с юмором относиться к своим родительским обязанностям.
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