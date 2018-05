Леа Шейк Купер, Лиза и Гарри Галкины, Сторми Уэбстер и другие подросшие звёздные дети

И хотя эти малыши, чьи родители популярные личности, ещё не снимаются в кино и не записывают свои альбомы, они всегда остаются в центре внимания. Предлагаем посмотреть, как выглядят дети звёзд, родившиеся, как кажется, только вчера.

Российская супермодель родила дочь, которой дали французское имя Леа де Сейн Шейк Купер, 21 марта прошлого года в Лос-Анджелесе. Малышке уже год, а она ещё ни разу не появилась официально на обложке глянца или на странице в соцсетях её звёздных родителей. Однако мы знаем, как сильно подросла Леа благодаря проворным папарацци.

Фотография: Legion-Media Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Двойняшки Лиза Гарри Галкины , которым в сентябре исполнится 5 лет — звёзды Инстаграма своих родителей. Брат и сестра очень любят играть, танцевать, изучать природу… Кроме этого, дети уже могут изъясняться на французском языке.

Пересматриваю домашние записи на гастролях. Из неопубликованного. ? #елизаветагалкина #гарригалкин #клавдияземцова #аллапугачева #маруся

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Apr 25, 2018 at 8:10am PDT Близнецы Амаль и Джорджа Клуни

6 июня этого года Александру и его сестре Элле исполнится уже год! Родители тщательно оберегают малышей от внимания общественности, но получается это не всегда. Так, недавно в соцсети попал кадр подросшего сына Клуни. А недавно репортёрам удалось сфотографировать семью в аэропорту.

Фотография: Legion-Media Амаль и Джордж Клуни с детьми

Почти 10-летняя Нина — старшая дочь Ивана Урганта и его супруги Натальи. Девочка редко попадает в объектив фотоаппарата своего знаменитого папы, но эти кадры, как и этот, всегда восхищают фолловеров.

Нина Ургант

О 4-летнем Джордже и 3-летней Шарлотте знает весь мир и, кажется, дети начали привыкать к этому факту: они без стеснения ведут себя перед многочисленными камерами и даже машут репортёрам рукой! Кстати, с недавних пор они стали старшими братом и сестрой, ведь герцогиня родила третьего ребенка — сына Луи.

Фотография: Legion-Media Принц Уильям с сыном Джорджем и дочкой Шарлоттой

Дочь Роба Кардашьян и Блэк Чайны

Роб и Блэк расстались спустя всего месяц после рождения их дочери Дрим в ноябре 2016 года. Несмотря на все скандалы внутри этой пары, малышка растёт в заботе обоих родителей и, кажется, счастлива.

Дрим Кардашьян

Дочь Кети Топурии и Льва Гейхмана

Двухлетняя Оливия уже настоящая звезда: у неё с рождения есть свой Инстаграм-аккаунт, на который сейчас подписаны более 37 тысяч подписчиков.

Кети Топурия с дочкой Оливией

Младший ребёнок Кардашьян и Уэста — трехмесячная малышка Чикаго восхищает пользователей социальных сетей своим миловидным личиком.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочкой

Никита Лазарев появился на свет в 2014 году, однако рассказал об этом артист не сразу — лишь в декабре 2016 года. Около года Сергей скрывал лицо сына и только 1 января этого года показал поклонникам лицо Никиты. Теперь в Инстаграме певца можно часто увидеть маленького симпатичного блондина.

Самый первый подарок на ДР сегодня с утра… #Никитка #Сынуля #Спасибо))) ❤️❤️❤️!

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Apr 1, 2018 at 2:34am PDT Сын Джессики Альбы и Кэша Уоррена

Американская актриса сделала себе и своему супругу лучший подарок на этот Новый год: 31 декабря звезда родила сына (третьего ребёнка), которому они с мужем дали имя Хэйс.

Джессика Альба с сыном

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Невозможно поверить, но дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи — Изабелле — уже два года!

Изабелла

Кристина и Гарик всё еще скрывают от любопытных глаз лицо дочери Анастасии, хотя малышке уже три года. Девочка растёт очень активным и любознательным ребёнком.

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Apr 16, 2018 at 3:59am PDT Дети Криштиану Роналду

А вот португальский футболист сразу же после рождения детей публиковал их фотографии в своих социальных сетях. Сейчас Криштиану-младшему 7 лет, близнецам — Еве и Матео — почти год, а их сестра — Алана Мартина — на полгода младше. Кстати, Алана — первый ребёнок спортсмена, имя матери которого известно общественности.

Сын Анны Седоковой

В апреле прошлого года Седокова родила третьего ребенка от бизнесмена Максима Чернявского — сына Гектора. Этот озорной малыш уже заполучил любовь фолловеров Инстаграм-аккаунта его мамы.

Мы пошли! Малыш #Гектор сделал свои первые самостоятельные шаги и теперь свободно передвигается по квартире, круша все на своём пути ❤️ Это такое счастье))) Вы знаете ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#маминагордость ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Максима Виторгана A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Apr 29, 2018 at 2:37am PDT Сын Ксении Собчак

18 ноября Платону Виторгану исполнится уже 2 года! Как подрос малыш, можно заметить на фотографиях, сделанных, к сожалению, лишь сзади.

Платон Виторган

Дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта

Пару дней назад Кайли и её возлюбленный Трэвис отметили три месяца со дня рождения их дочери Сторми. Для этого события пара выбрала Карибы.

Кайли Дженнер с дочкой