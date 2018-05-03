«Она моя любимая девчонка!» Родня Елены Каримовой не верит, что она убила детей

Странички Елены Каримовой в соцсетях взорвались проклятьями. Эта история настолько чудовищна, что равнодушным не остался никто. Люди недоумевают, возмущаются, предлагают версии, придумывают оправдания. Вплоть до того, что детей выкрал муж, а женщина оговорила себя под его угрозами.

На ее страницах много фотографий. Ни одна из них не предвещает ужасного исхода. Красивая, молодая, ухоженная женщина с нарощенными ресницами и дорогим маникюром улыбается, прижимая к себе дочь и сына. На многочисленных видео кокетничает перед камерой под песни поп-исполнителей.

— Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах. Та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка, — подписала Каримова фотографию дочери 21 апреля.

Много размышлений, претендующих на глубокомысленность. Впрочем, они говорят о наличии образования и умении выражать свои мысли. Только в свете последних событий ее высказывания приобретают зловещий смысл.

— Никогда не суди с первого взгляда ни о собаке, ни о человеке. Потому что простая дворняга может иметь добрейшую душу, а человек приятной наружности может оказаться редкой сволочью.

Родные женщины — мать, тетя, крестная — надеются, что дети живы. Они не могут поверить, что Елена могла убить их.

— Мы в это не верим! Она любящая мать! Как она могла убить своих детей? — сказала корреспонденту LIFE тётя девушки, отказавшаяся представиться. — Что произошло, мы не знаем, мы не верим никому.

В качестве довод в пользу версии, что убийство планировалось заранее, приводят найденную путевку в Турцию. Крестная Валентина Бунтарь уверяет, что это был ее подарок. Детей Елена собиралась оставить бабушке.

— Мы ее очень любим, как свою родную дочку. Она любила детей. Все хорошо было, — повторяла она. — Не может такого быть. Она моя любимая девчонка!

— Мы не верим, что это наши дети там, — рыдая говорит мать подозреваемой Наталья Тестенкова.

Также настроены и друзья Каримовой. Они подтверждают, что после развода материально ей стало тяжело — муж не помогал деньгами. Признают, что она хотела наладить личную жизнь и даже вернуться к отцу детей. Но мысли, что она могла избавиться от детей ради мужчины, не допускают.

Но вот одна подруга призналась «Открытому Нижнему», что Каримова страдала депрессией и излишней раздражительностью. Она предположила, что Елена была не в себе, если подозрения следствия оправдаются.

— Лена очень любила детей и хотела дать им все самое лучшее. Но средств не хватало, ведь бывший муж не помогал. Мама Лены больна, у нее серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому оставлять Хадижу и Сулеймана с бабушкой она также не могла, — рассказала подруга. — Конечно, все это угнетало Лену. У нее часто менялось настроение, она могла грустить, а могла раздражаться по пустякам и плакать. Если она действительно совершила убийство, то из-за помутнения рассудка. Все остальное она совершила, боясь тюрьмы. Я уверена, что следствие во всем разберется. И если вина Лены будет доказана, ее следует лечить.

Интересно, что именно такое поведение, со слов психиатра-криминалиста Михаила Виноградова , характерно для возбудимой психопатии. Это расстройство личности, при котором у человека появляется раздражительность, вспыльчивость, конфликтность и агрессивное поведение. При этом такие люди могут быть льстивы, педантичны и аккуратны до фанатизма.

— Самое страшное, что почти никогда невозможно заранее предугадать и предупредить такой страшный исход. Хотя стоит отметить, что такие истерички не всегда прибегают к криминальным мерам, — сказал психиатр LIFE. — Внешне такие женщины не вызывают никаких подозрений. Обычно они хорошо образованы, с нормальной речью, с нормальной внешностью, кокетливые, улыбчивые. Её знакомые наверняка сейчас пребывают в шоке от её поступка и хватаются за голову — как такое возможно?

По мнению Виноградова, малыши мешали женщине уехать на отдых за границу. Оставить их было не с кем, а сдать их в детский дом ей не позволяли бюрократическая волокита и возможное общественное порицание. Криминалист считает, что судебно-медицинская экспертиза признает Каримову вменяемой, и она будет наказана по всей строгости закона.

Сгоревшие тела детей нашли 26 апреля около деревни Осинки в Семеновском округе 26 апреля при тушении старого здания овощехранилища. На следующий день по подозрению в убийстве была задержана мать малышей Елена Каримова. По версии следствия, она задушила 4-летнюю Хадижу и 2-летнего Сулеймана в автомобиле, а потом два дня возила их трупы и пыталась сжечь.

Подозреваемая созналась в преступлении и заявила, что пошла на такое, потому что не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям. При этом она тратила ежемесячно на аренду автомобиля 40 тысяч рублей. Суд арестовал Каримову на 2 месяца. Следствие продолжается.