Где и как живут участники шоу «Ты супер!»

Те, кто думает, что артистический талант и участие в проекте — повод не ходить в школу, глубоко ошибаются. Все участники шоу так же учатся в рамках школьной программы, как и их сверстники.

«На время проекта они прикрепляются к местной школе, по итогам обучения выставляются оценки, которые вносятся в базу. Таким образом мы исключаем возможность отчисления детей из школ в их регионах и отставания от школьной программы обучения», — поясняет продюсер проекта Юлия Сумачева.

Правда, сам процесс учебы несколько иной и гораздо более комфортный, чем в обычной школе. Каждый учебный день в пансионат приезжает педагог по той или иной дисциплине, который по очереди преподает во всех классах. Домашние задания тоже есть, и отлынивать от их выполнения юным звездочкам не позволяют. Ну и, конечно, детей не оставляют без отдыха. В наличии комната для досуговых игр и просмотра кино, бассейн, спортзал, спортивные и детские площадки. Зимой рядом со спортзалом можно было обнаружить целый арсенал новеньких лыж, а на территории пансионата — чистейший снег, по которому юные таланты с удовольствием катались в свободное от занятий время. Голодать здесь артистам тоже не дают: в распорядке пятиразовое питание. Разумеется, комплекс охраняется, так что никакой фанат не может проникнуть к своему любимому артисту.

Несмотря на достаточно большую территорию пансионата, дети на базе постоянно под присмотром: у участников есть вожатые, многочисленные помощники. Ввиду того что участники шоу — дети, оказавшиеся без попечения родителей, с ними живут опекуны. Как правило, в просторных номерах размещаются четыре человека: два ребенка и их сопровождающие. Таким образом, взрослые всегда знают, где находятся начинающие артисты и чем они заняты.

Поскольку программа — это прежде всего конкурс, здесь, как и положено, есть и дружба, и конкуренция. Поэтому несколько раз в неделю с детьми работают психологи, к которым обращаются с различными проблемами. Это и вопросы взаимоотношений с другими участниками, и даже личные вопросы, например об отношениях с их приемными родителями, а кто-то обсуждает даже первую любовь.

Ну и, конечно, немало времени посвящено вокальной подготовке, ведь именно с этой целью ребята со всей страны покинули свои дома и приехали в Подмосковье. С юными исполнителями работают три преподавателя по вокалу. Ну а главный преподаватель Наталья Ефименко не только обучает певцов, но и сама подбирает музыкальную программу для выступлений.

«Мы выбираем репертуар всей командой и при этом отталкиваемся от уровня подготовки детей. Они все разные: кто-то может чуть больше, а кто-то в первый раз выходит на сцену, и мы, конечно, не можем ему пока дать песню, которая вызывает серьезные сложности. Мы ведь сначала отбираем детей по скайпу, не видим вживую. И только когда они приезжают сюда, мы разбираемся в их психологическом, физическом состоянии. Но раз мы взяли ребенка, мы должны помочь ему, — рассказала педагог по вокалу. — Кому-то мы можем дать более трудную программу, когда видим, что есть куда расти. Мы понимаем, что в любом случае это не останется незамеченным и ребенок пройдет дальше. Мы же с ними здесь 24 часа в сутки проводим. И даже если участник поначалу говорит, что не споет песню, например, на английском, мы заставляем это делать. Потому что это прежде всего нужно ему. Мы здесь собрались не для того, чтобы играть в поддавки».

Конечно, у каждого из участников проекта есть свои мечты и творческие планы. Так, Василина Понамарёва, которая на проекте отметила свое девятилетие праздничным тортом и веселой вечеринкой, мечтает воссоединиться со всей своей семьей. О Василине заботятся родители отца, который работает в другом городе. Девочка живет с бабушкой в частном доме в селе в Бурятии, с удовольствием помогает следить за хозяйством и даже умеет готовить. «Когда я выиграю, моя семья обязательно переедет к нам. Я им строго-настрого так наказала», — строит смелые планы Василина.