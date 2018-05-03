Не просто семья: пять советов будущим приемным родителям

Усыновление в любой стране мира считается самой серьезной формой принятия ребенка в семью. Приемные дети наделяются всеми правами родных, но требуют иного подхода в общении и воспитании. Как воспитывать приемных детей и о чем следует знать, соглашаясь на усыновление? Об этом и о многом другом корреспонденту «МИР 24» рассказали специалисты российских благотворительных фондов помощи детям-сиротам.

Правило 1: Помните о травме

Потеря родителей неизбежно формирует травму. Поэтому нужно учитывать, что привязанность ребенка к вам, приемным родителям, будет формироваться по-особенному. К сожалению, эта травма восполняется не всегда. Иногда сироты оказываются необратимо травмированы. Вам нужно это состояние принять и постараться не усугублять его, не погружать ребенка в травматичный опыт повторно. Если ребенок год или два жил в детском доме, это значит, что он все это время находился в ситуации изоляции от взрослого мира. Он был отвергнут взрослыми. Если приемные родители решат наказать его эмоциональным отвержением, то он получит ту же самую, уже знакомую ему травму отвержения.

То же самое и с физическими наказаниями. Они способны закрепить детские потрясения. Поэтому запомните: механизмы воспитания должны противоречить травматичному опыту ребенка. Между ними ни в коем случае нельзя ставить знак равенства. Куда более действенным в воспитании будет спокойное и доброжелательное проговаривание норм поведения в семье.

«Ребенок может относиться к окружающим с недоверием, быть жестким, агрессивным, замкнутым, тихим. Но это не значит, что у него такой характер. Это следствие трудной жизненной ситуации и условий, в которых он был. Точно так же ребенок-сирота может быть положительно эмоциональным и очень открытым. Однако это вовсе не означает, что внутренне он абсолютно счастлив. Разнообразие здесь точно такое же, как у детей из полноценных семей», — объяснила психолог благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Юлия Курчанова.

Правило 2: Осторожнее с подарками

Постояльцы детских домов обычно получают подарки необоснованно и незаслуженно, только потому, что они сироты. Это формирует нездоровое отношение к подаркам.

«Когда ребенок растет дома, подарки для него — вещь исключительная и адресная, то есть ее дарят по какому-то поводу. Многие дети в детских домах не ценят подарки только потому, что они не были для них адресными. Ценить и понимать смысл подаренного можно только тогда, когда это делает значимый человек по значимому поводу», — говорит психолог.

Во всех остальных случаях подарки пагубно влияют на сирот. Дети начинают относиться к подаркам как к обязательному условию своего сиротства. Когда такой ребенок попадает в приемную семью, у него складывается ощущение, что ему постоянно должны дарить подарки. Вероятно, этот ребенок просто не получал внимания другого типа — ласки или заботы. Поэтому он воспринимает подарки как единственно возможное, что он может получить от взрослых. Вам следует показать, что вы можете дать ребенку доверительные отношения. Дети-сироты не всегда понимают, что подарки — лишь доказательство того, что эти отношения есть и что эмоциональная близость с родителями гораздо ценнее любых материальных знаков внимания.

Правило 3: Нужно общаться с кровными родителями

Нередко приемные родители ограничивают ребенка в общении с кровными родными. Но такое поведение абсолютно некорректно, ведь оно противоречит правам и интересам ребенка. Хотя мотивы родителей абсолютно ясны: они опасаются, что биологические мама и папа впоследствии захотят предъявить права на детей. Как правило, эта тревога оказывается надуманной. Если ребенок растет в хороших отношениях, чувствует поддержку и принятие, понимает, что он был выбран этими родителями, он не захочет менять их на что-то сомнительное. Риск, что он захочет отделиться от новой семьи, минимален. Надо понимать, что кровные родители дали ребенку все, что смогли, а дать больше, чем кровная семья, может и приемная. Если у ребенка есть это знание, в будущем оно поможет ему справляться с трудными жизненными обстоятельствами.

Общение с кровными родителями противопоказано только в том случае, если в этих отношениях было жестокое обращение. Во всех остальных случаях общение с биологической семьей ребенку необходимо. Кроме того, если ребенок крайне негативно воспринимает свое прошлое, ни в коем случае не нужно поддерживать это восприятие. Это может сформировать отторжение не только к родителям, но и к себе.

Надо понимать, что кровные родители — это люди, которые помогли ребенку родиться и дожить до определенного возраста, то есть те, кому он принадлежал. С ними он чувствует родство и близость, даже если они были неблагополучными. Их неблагополучие не может быть основанием для отказа в общении.

«Есть еще один сильный аргумент в пользу общения с кровными родителями. Подумайте о том, что ребенок принадлежит не только двум людям, а всему роду. Наверняка среди родственников — не обязательно дальних — найдутся вполне благополучные люди. Связь ребенка с родом и своими корнями помогает выстроить опору на будущее», — пояснила Курчанова.

Правило 4: Не скрывайте факт усыновления

Практика показывает, что в 70% случаев усыновленные и удочеренные дети рано или поздно узнают о своем происхождении. Нетрудно догадаться, что благополучные отношения между родителями и приемным ребенком возможны, только если он знает, что живет с некровными родителями. Случаи, когда весть об усыновлении шокировала и подавляла ребенка, встречаются нередко. В таких ситуациях ребенок чувствует себя обманутым, ему кажется, что самые близкие люди решили использовать ложь против него.

Если родители строили ненастоящий мир вокруг ребенка, объяснить ему это потом будет очень сложно, говорит директор благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Измени одну жизнь» Яна Леонова:

Грудное вскармливание или смеси:

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«Знаю о случае, когда о происхождении ребенку сообщили уже в подростковом возрасте. Он ушел из дома и больше никогда не возвращался в семью. Во взрослом возрасте усыновленные часто признаются, как тяжело они переживали вскрывшуюся ложь, как трудно им было выстраивать заново отношения с близкими и как было больно понять, сколько потеряно времени на поиск информации о своей прошлой жизни».

Часто информация об усыновлении приходит в жизнь детей в совершенно неожиданный момент. Дети понимают, что не были рождены приемными родителями. Разумеется, это знание может шокировать их. Однако ребенку будет гораздо больнее, если он узнает от кого-то постороннего, что ему не собирались говорить об усыновлении.

«Если ребенку не сообщить, какая жизнь была у него до усыновления, это может создать очень непростой эффект. Ребенок может слышать от одних взрослых, что он приемный, а от других, что это не так. В конечном счете такая ситуация может довести его до эмоциональных срывов и психических нарушений», — рассказала Курчанова.

Правило 5: Не ждите благодарности

Ребенок не всегда чувствует благодарность за родительскую опеку. Более того, он может начать на вас злиться. Ведь в новой семье он обязательно столкнется с требованиями, которые, вероятно, будут ему неприятны. Допустим, он не захочет заниматься бытом. Не стоит навязывать ему уборку или стирку только потому, что вы видите в этом подтверждение благодарности за усыновление.

Он не просил, чтобы вы становились его родителями, поэтому и не обязан испытывать к вам никаких чувств благодарности. Возможно, он вообще не хотел, чтобы вы его «спасали», — объяснила Курчанова.

Вы на верном пути, если не ждете от ребенка никакой благодарности и морально готовы к усыновлению. Важно, чтобы это решение было взвешенным. Какой должна быть ваша мотивация? По большому счету, неправильных мотиваций не бывает. Даже усыновление после потери кровного ребенка может дать позитивный результат.

«Эти случаи считаются самыми сложными в усыновлении. В попытке заглушить свою боль и отдать нерастраченную любовь родитель принимает быстрое решение о принятии ребенка в семью. Здесь есть риск, что два раненных человека не смогут помочь друг другу. Но я знаю несколько случаев, когда это было совершенно волшебное излечение друг друга. И ребенок, и мама дали друг другу и силы, и любовь», — рассказала Леонова.

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