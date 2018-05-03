Почему надо хранить детские молочные зубы

Выпавший у ребенка первый молочный зуб вызывает умиление у родителей — малыш растет, взрослеет. Самые сентиментальные мамы прячут зуб в коробочку, на память, чтобы спустя годы показать взрослому сыну или дочери вместе с первым локоном эти милые приметы ушедшего детства.

Большинство же родителей выбрасывают молочные зубы своих детей. Оказывается, совершенно напрасно. И дело не в сантиментах. Генетики утверждают, что в тканях молочных зубов содержатся стволовые клетки, с помощью которых вполне реально вырастить новые органы. Те же зубы, к примеру, да и прочие пораженные болезнями части организма. Исследователи из Национального зубоврачебного института США провели множество экспериментов и доказали: в зубах взрослого человека тоже имеются стволовые клетки, но только одного типа. В пульпе зубов, выпавших у малышей, этих типов клеток много.

Благодаря такому набору, из детского молочного зуба теоретически можно будет вырастить ткани самых разных органов. Имеется уже и некоторая практическая доказательная база, собранная теми же специалистами из зубоврачебного института под руководством доктора Сунтао Ши и их коллегами в других странах мира.

Стоматолог и ученый Ананд Сажнани уточняет, что стволовые клетки из молочных зубов имеют ряд преимуществ перед теми стволовыми клетками, которые уже научились извлекать из организма человека. Во-первых, процедура изъятия первых бескровна и безболезненна — зуб уже выпал, его надо лишь вовремя поместить в хранилище и правильно сохранить. Оптимальный срок, в течение которого молочные зубы могут быть особым способом законсервированы — двое суток после их выпадения естественным путем. Во-вторых, в отличие от извлекаемых из пуповинной крови стволовых клеток, «дентальные» клетки являются источником тканевых, а не «кровяных» клеток. «Кровяные» клетки помогают справиться только с заболеваниями крови, а «дентальные» — со множеством болезней, локализующихся в тканях организма.

И тогда наконец-то человечество сможет справиться с такими пока неизлечимыми заболеваниями, как болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабетом, циррозом печени и многими другими. Заведующая лабораторией нейрогенетики и генетики развития Института биологии гена РАН , профессор Галина Павлова считает, что стволовые клетки молочных зубов имеют огромный, пока не до конца изученный потенциал, и уже скоро могут появиться специальные банки для их хранения.

Но вот зуб в коробочке вы сможете оставить себе только на память. В домашних условиях дентальная ткань разрушается, даже если вы надумаете положить ее в холодильник. Идеальным источником стволовых клеток могут быть молочные зубы, выпавшие у детей в возрасте от шести до двенадцати лет. Сразу же после этого зуб нужно будет отправить на специальное хранение — и повторять эту процедуру до полного обновления зубов малыша. Исходного материала для выращивания нужного органа понадобится много, считают ученые: при всем многообразии типов стволовых клеток, общий объем их в молочных зубах довольно невелик. Поэтому следующий этап — это культивация клеток, что при длительном процессе выращивания может привести к генетическим изменениям в них. С этой проблемой ученым еще предстоит справиться. Успокаивает одно: исходный материал в виде молочных зубов не закончится никогда. С остальным справится наука и технологии.