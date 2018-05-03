Психолог о мультфильме «Смешарики. Дежавю»: полезно ли детям смотреть новый мультфильм

26 апреля на российские экраны вышел третий полнометражный мультфильм о Смешариках — «Смешарики. Дежавю». На этот раз круглые персонажи отправляются в настоящее путешествие во времени! Мезозой, Древний Китай, Средневековье и Дикий Запад — эпохи так и мелькают… Не будет ли такое приключение слишком сложным для восприятия малышей? С этим вопросом мы обратились к психологу Международного психологического центра Валерии Зинатулиной:

«Детей увлекают различные фантазийные приключенческие истории. И мультфильм о путешествии во времени (тема нового полнометражного фильма «Смешарики. Дежавю») несомненно поразит их воображение.

Простейшие временные категории, слова-понятия — «утро», «день», «вечер» — усваиваются с раннего возраста (2−3 лет). Смена времен года, чередование дней недели, будней и выходных — так на практике постигают дети абстрактно-философское понятие «время».

Временные понятия малоосознанны, развиваются медленно, ввиду небольшого опыта проживания во времени. Ребенку свойственно не понимать — почему мама торопит со сборами в детский сад, отправляет спать со словами «уже поздно», и что такое «ждать», «ожидать» и т. д.

Ускорить этот процесс можно, объясняя значения слов — пространство времени, длительность событий и явлений, их последовательность, ритмичность и периодичность, связь настоящего с прошлым и будущим.

При освоении данных закономерностей детям необходимо преподнесение материала в занимательной форме, и, желательно не только устной, но и наглядно-образной, а именно, книги с иллюстрациями, мультфильмы, кинофильмы.

Визуальный контент и словесное объяснение объединят, «склеят» чувственный и логический компоненты категорий явления. И примерно к 6−7 годам ребенок приходит к интеллектуальному установлению вышеуказанных понятий.

Основываясь на приведенных аргументах, сделаем следующие выводы.

Мультфильм «Смешарики. Дежавю» не только поразит новизной и впечатлениями, но и:

расширит представления о времени у детей 6 лет и старше;

сформирует и обогатит опыт различения временной длительности и последовательности событий;

посодействует развитию фантазии;

даст толчок к интересу-знакомству с историческими эпохами.

Детям помладше (4−5 лет) мультфильм тоже можно смело показывать. В «Дежавю» есть всего один временной парадокс (Шорк), его линия проста и понятна. Сами прыжки во времени выглядят просто как экскурсы в разные эпохи и вряд ли запутают малышей. А вот вызывать интерес к конкретной эпохе и расширить кругозор — могут.

После просмотра взрослые могут с пользой применить освоенный сюжет. С помощью направляющих вопросов родители могут подвести ребенка к выводу о невозможности вернуть время, изменить ход событий, вернуться в прошлое. То есть задействовать логическое мышление ребенка".

Итак, мультфильм «Смешарики. Дежавю» — это отличный способ не потратить время впустую. Весело и познавательно, да еще и в компании с любимыми героями — такое бывает нечасто!

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